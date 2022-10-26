МВД Латвии предлагает продлить режим ЧС на границе с Беларусью 26.10.2022, 23:12

Режим ЧС был введен в августе прошлого года.

МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о продлении чрезвычайной ситуации до 10 февраля 2023 года, пишет Leta.

Режим ЧС был введен в августе прошлого года и с тех пор несколько раз продлевался. Сейчас он действует до 10 ноября.

С 10 августа 2021 года было предотвращено незаконное пересечение латвийской границы 7562 лицами.

Как указывает МВД, важным обстоятельством является развязанная Россией война в Украине и роль Беларуси в ней. От компетентных органов Литвы и Польши также продолжают поступать сведения о незаконных пересечениях границы с территории Беларуси, отмечают в ведомстве.

Усиленный мониторинг границы будет продолжен. В МВД напомнимют, что Польша завершила строительство забора вдоль польско-белорусской границы, продолжается строительство постоянного заграждения на литовско-белорусской границе.

В ведомстве допускают вероятность, что Беларусь может воспользоваться отсутствием заграждения на латвийско-белорусской границе.

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