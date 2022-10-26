В Беларуси дважды было слышно похожий на взрыв звук

В Беларуси дважды было слышно похожий на взрыв звук1
- 26.10.2022, 23:49
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Что известно.
В Беларуси вечером 26 октября дважды раздался похожий на взрыв звук. Сначала он был слышен в Осиповичах, а затем в 50-70 километрах от города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Белорусский Гаюн».
Согласно данным мониторинговой группы, звуки раздались в 22:36 и 22:40.
«Осиповичи. Слышен сильный взрыв. Слышен этот же звук в радиусе 50-70 км от Осиповичей», – указывают там.
В телеграме впоследствии объяснили, что звуки были слышны из-за того, что произошло преодоление звукового барьера истребителем МиГ-31К.
Напомним, 26 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Мониторинговая группа информировала о вылетах российских истребителей с белорусских аэродромов.