В Беларуси дважды было слышно похожий на взрыв звук 1 26.10.2022, 23:49

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Что известно.

В Беларуси вечером 26 октября дважды раздался похожий на взрыв звук. Сначала он был слышен в Осиповичах, а затем в 50-70 километрах от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Белорусский Гаюн».

Согласно данным мониторинговой группы, звуки раздались в 22:36 и 22:40.

«Осиповичи. Слышен сильный взрыв. Слышен этот же звук в радиусе 50-70 км от Осиповичей», – указывают там.

В телеграме впоследствии объяснили, что звуки были слышны из-за того, что произошло преодоление звукового барьера истребителем МиГ-31К.

Напомним, 26 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Мониторинговая группа информировала о вылетах российских истребителей с белорусских аэродромов.

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