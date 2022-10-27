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В Солигорске электронная сигарета взорвалась в руках у 16-летней девушки

  • 27.10.2022, 0:51
В Солигорске электронная сигарета взорвалась в руках у 16-летней девушки

Школьницу с ожогами лица, шеи и рук доставили в больницу.

При взрыве вейпа (электронной сигареты) пострадала 16-летняя девушка.

Как пишет sb.by со ссылкой на замглавврача Солигорской центральной райбольницы Светлану Бондарь, школьницу с поверхностными ожогами лица, шеи, рук доставили в больницу.

По словам пострадавшей, взрыв случился в момент зарядки электронной сигареты, которая лежала рядом на подушке.

В итоге девушка будет проходить амбулаторное лечение в течение месяца.

Также выяснилось, что мама пострадавшей знала о том, что ее дочь курит электронные сигареты, но ошибочно полагала, что это безобидный «ароматизатор».

Врач напомнила, что вейп - это полноценные сигареты. К слову, несовершеннолетним пользоваться ими запрещено.

В итоге девушка будет проходить амбулаторное лечение в течение месяца.

Также выяснилось, что мама пострадавшей знала о том, что ее дочь курит электронные сигареты, но ошибочно полагала, что вейп – это безобидный «ароматизатор».

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