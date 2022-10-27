Украинские зенитчики сбили российскую ракету
- 27.10.2022, 1:36
Ракету сбили над Днепропетровской областью.
ВСУ продолжают оберегать мирные украинские города от атак российских оккупантов. Украинские воины 26 октября сбили вражескую цель над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование «Восток».
Как указывают бойцы Вооруженных сил Украины, произошло это около 23:20 часов.
«Зенитное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59. Держим строй», - отметили в ВК «Восток».