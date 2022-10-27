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Украинские зенитчики сбили российскую ракету

  • 27.10.2022, 1:36
Украинские зенитчики сбили российскую ракету

Ракету сбили над Днепропетровской областью.

ВСУ продолжают оберегать мирные украинские города от атак российских оккупантов. Украинские воины 26 октября сбили вражескую цель над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование «Восток».

Как указывают бойцы Вооруженных сил Украины, произошло это около 23:20 часов.

«Зенитное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59. Держим строй», - отметили в ВК «Восток».

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