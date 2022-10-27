Украинские зенитчики сбили российскую ракету 27.10.2022, 1:36

Ракету сбили над Днепропетровской областью.

ВСУ продолжают оберегать мирные украинские города от атак российских оккупантов. Украинские воины 26 октября сбили вражескую цель над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование «Восток».

Как указывают бойцы Вооруженных сил Украины, произошло это около 23:20 часов.

«Зенитное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59. Держим строй», - отметили в ВК «Восток».

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