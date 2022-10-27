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Детский омбудсмен России похитила украинского ребенка

  • 27.10.2022, 3:04
Детский омбудсмен России похитила украинского ребенка
Мария Львова-Белова

Российская чиновница также способствовала незаконному вывозу из Украины двух тысяч детей.

Детский омбудсмен Российской Федерации Мария Львова-Белова незаконно усыновила украинского ребенка из Мариуполя и способствовала такому же незаконному усыновлению еще 350 детей из Украины и вывозу оккупантами с оккупированных территорий еще до двух тысяч детей Донбасса. Этими фактами Львова-Белова поделилась на пресс-конференции 26 октября, сообщают российские СМИ.

«Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова стала приемной мамой для мальчика из Мариуполя», - говорится в сообщении.

«Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка», - рассказала на пресс-конференции Львова-Белова.

По словам российской чиновницы, всего из зоны специальной военной операции было вывезено в Россию до двух тысяч детей-сирот из социальных учреждений.

Кроме того, 350 сирот из Донбасса уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах России. Еще по тысяче детей готовится процедура незаконного усыновления.

Львова-Белова также сообщила, что информация об этих детях будет в скором времени размещена в государственном информационном банке данных и «станет доступной для всех кандидатов в усыновители и опекуны».

Напомним, статья 11 Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года возлагает на Государства обязательства принимать меры по борьбе с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы.

Одним из основополагающих документов в сфере международного похищения детей является Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25.10.1980 (Гаагская конвенция). Она разрабатывалась с целью внедрения эффективного международно-правового механизма возвращения детей, незаконно вывезенных за пределы своей страны или незаконно содержащихся там.

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