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Джордж Мартин: Я хотел бы иметь дракона, чтобы полететь на нем в Кремль

  • 27.10.2022, 4:53
Джордж Мартин: Я хотел бы иметь дракона, чтобы полететь на нем в Кремль
Джордж Мартин

Писатель высказался о ядерной угрозе от России.

Американский писатель Джордж Мартин, известный циклом фэнтезийных романов «Песнь льда и пламени», высказался об угрозе ядерной войны со стороны России.

Ведущий передал писателю вопросы аудитории, касающиеся перспектив фантастики, в частности, в предвидении будущего. Джордж Мартин размышлял об основных темах этого жанра литературы. Он напомнил, что в 1950–1960-х боялись ядерной угрозы.

«Впоследствии мы перестали беспокоиться об этом. Мы начали беспокоиться о зомби-апокалипсисе. Но внезапно ядерная война выглядит все более реалистичной», - сказал писатель.

Он отметил, что у современных людей есть уже реальный опыт пандемии. И в этом контексте, считает Мартин, очень важно, чтобы были оптимисты, имеющие варианты действий для сохранения цивилизации при любых ужасающих ситуациях. К примеру, изменения климата или ядерной катастрофы.

«Что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерное оружие? Что бы мы хотели сделать? Я хотел бы иметь дракона, чтобы полететь на нем в Кремль, но… Я не знаю…» - сказал он.

На этом моменте раздался смех аудитории. Когда он утих, Кольбер поинтересовался, не потерял ли Мартин веру в силу научной фантастики как варианта видения будущего. Писатель подтвердил это.

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