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На Донбассе взлетел в воздух российский «Змей Горыныч» с двумя тоннами взрывчатки

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  • 27.10.2022, 7:34
  • 8,390
На Донбассе взлетел в воздух российский «Змей Горыныч» с двумя тоннами взрывчатки
иллюстрационное фото

Эпичный момент снял на видео дрон ВСУ.

На Донбассе Днепровская бригада ТрО провела успешную операцию по демилитаризации российской армии. Была уничтожена машина разминирования УР-77 «Метеорит», которую также называют «Змеем Горынычем».

Кадры ликвидации машины были сняты с помощью украинского дрона. Ролик опубликовал 26 октября депутат Верховной Рады Юрий Мысягин в Telegram.

«Машина ехала полностью загруженная, а это около 2 тонн взрывчатки. Ехала, но не доехала. Уничтожили. От экипажа теперь только святой дух домой вернется», - написал Мысягин.

На видео зафиксирован момент подрыва «Змея Горыныча». Сначала над машиной вздымаются клубы черного дыма, после чего происходит мощнейшая детонация.

Обломки техники разлетаются вокруг на сотни метров.

Справка

УР-77 - советская самоходная реактивная установка разминирования производства СССР. Создана на базе гаубицы 2С1 «Гвоздика». Машина призвана проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя шириной в 6 метров и длиной 80-90 метров. Разминирование производится ударной волной от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.

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