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Ночью Россия атаковала Киевскую область

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  • 27.10.2022, 7:39
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Ночью Россия атаковала Киевскую область

Что известно.

Ночью 27 октября оккупанты нанесли удар по одной из громад Киевской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Киевщина! Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно жертв и пострадавших нет», - сообщил он.

Кулеба также призвал не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видеоматериалы в социальные сети, передает УНИАН.

РФ атаковала Украину в ночь на 27 октября: что известно

27 октября ночью российские захватчики атаковали окрестности Запорожья и пригород. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

«Проклятые рашисты не могут успокоиться и снова атакуют город. От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода. Есть информация о возникновении пожара», - заявил Куртев.

В этой связи он отметил, что объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.

Кроме того, в ночь с 26-го на 27-е октября за два часа Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили 17 дронов-камикадзе иранского производства, которые запустили российские оккупанты.

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