закрыть
27 октября 2022, четверг, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные ликвидировали полсотни россиян в блиндажах на юге

  • 27.10.2022, 7:41
  • 2,904
Украинские военные ликвидировали полсотни россиян в блиндажах на юге

Удары нанесла штурмовая авиация ВСУ.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 26 октября уничтожили более полусотни оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Украинской штурмовой и армейской авиацией нанесено 6 ударов по противнику, в частности:

средствах ПВО;

опорному пункту;

трех районах скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было отработано 190 огневых задач.

«Подтвержденные потери врага составляют 53 оккупанта, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом. Окончательные результаты доразведываются», - добавили в ОК «Юг».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский