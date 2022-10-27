Украинские военные ликвидировали полсотни россиян в блиндажах на юге
- 27.10.2022, 7:41
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Удары нанесла штурмовая авиация ВСУ.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 26 октября уничтожили более полусотни оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Украинской штурмовой и армейской авиацией нанесено 6 ударов по противнику, в частности:
средствах ПВО;
опорному пункту;
трех районах скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах.
В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было отработано 190 огневых задач.
«Подтвержденные потери врага составляют 53 оккупанта, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом. Окончательные результаты доразведываются», - добавили в ОК «Юг».