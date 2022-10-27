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Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским

  • 27.10.2022, 7:42
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Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским

CNN раскрыло подробности визита.

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в начале октября прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает CNN .

Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

«Находясь там, Бернс подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в частности, путем продолжения обмена разведданными», - пишут журналисты.

В CNN указали, что поездка главы ЦРУ состоялась в момент, когда США все больше озабочены возможностью России применить ядерное оружие в войне против Украины.

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