Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским 27.10.2022, 7:42

4,986

CNN раскрыло подробности визита.

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в начале октября прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает CNN .

Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

«Находясь там, Бернс подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в частности, путем продолжения обмена разведданными», - пишут журналисты.

В CNN указали, что поездка главы ЦРУ состоялась в момент, когда США все больше озабочены возможностью России применить ядерное оружие в войне против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».