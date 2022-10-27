К зданию Совфеда РФ в Москве стянуты бронетехника и военные 9 27.10.2022, 7:50

26,986

Что происходит?

К зданию верхней палаты российского парламента (Совет Федерации), расположенному по улице Большая Дмитровка в центре Москвы, в среду вечером стянута бронетехника и военные. Соответствующие кадры публикуются в социальных сетях.

«У здания Совета Федерации в Москве замечены бронетехника и военные», - говорится в описании к ролику.

Чем именно вызвано появление военных у здания Совфеда поздно вечером, достоверно неизвестно, однако в самой верхней палате парламента утверждают, что речь идет о «плановых учениях Федеральной службы охраны».

ФСО является спецслужбой, осуществляющей функции по государственной охране руководства РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».