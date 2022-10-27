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К зданию Совфеда РФ в Москве стянуты бронетехника и военные

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  • 27.10.2022, 7:50
  • 26,986
К зданию Совфеда РФ в Москве стянуты бронетехника и военные

Что происходит?

К зданию верхней палаты российского парламента (Совет Федерации), расположенному по улице Большая Дмитровка в центре Москвы, в среду вечером стянута бронетехника и военные. Соответствующие кадры публикуются в социальных сетях.

«У здания Совета Федерации в Москве замечены бронетехника и военные», - говорится в описании к ролику.

Чем именно вызвано появление военных у здания Совфеда поздно вечером, достоверно неизвестно, однако в самой верхней палате парламента утверждают, что речь идет о «плановых учениях Федеральной службы охраны».

ФСО является спецслужбой, осуществляющей функции по государственной охране руководства РФ.

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