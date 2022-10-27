Украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа

Украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа1
- 27.10.2022, 7:58
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ВСУ показали превосходство своего оружия в воздухе.
Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства.
Об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины в сообщении Telegram-канала.
Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков «Shahed-136».
17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Еще два Shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.
Пятнадцать «шахедов» уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой области.
Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.
«Спасибо союзникам!», — говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования «Восток» зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.