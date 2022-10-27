Украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа 1 27.10.2022, 7:58

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ВСУ показали превосходство своего оружия в воздухе.

Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства.

Об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины в сообщении Telegram-канала.

Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков «Shahed-136».

17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два Shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.

Пятнадцать «шахедов» уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой области.

Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

«Спасибо союзникам!», — говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования «Восток» зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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