Путин совершил серьезную ошибку 2 Питер Дикинсон, Atlantic Council

27.10.2022, 8:02

7,984

Питер Дикинсон

«Ракетный» план Кремля провалился.

В Киеве и других городах Украины веерные отключения электроэнергии стали новой нормой. В связи с тем, что российская кампания террористических бомбардировок гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры продолжается уже третью неделю, украинское правительство было вынуждено ограничить подачу электричества и ввести регулярные отключения, чтобы сохранить энергию на фоне повреждения около 40% энергосистемы страны.

Владимир Путин надеется, что, уничтожив украинскую инфраструктуру и лишив гражданское население доступа к самым необходимым сервисам, таким как отопление, водоснабжение и электричество, он сможет сломить волю Украины к сопротивлению и заставить киевские власти пойти на мирное соглашение на условиях Москвы. Пока мало признаков того, что это происходит. Вместо этого украинцы реагируют на тактику террора России с той решимостью, которая характеризовала военные усилия страны с тех пор, как восемь месяцев назад началось вторжение.

Новый общенациональный опрос, опубликованный на этой неделе, подчеркнул нынешние настроения сопротивления по всей стране. Опрос, проведенный 21−23 октября Киевским международным институтом социологии, показал, что 86% респондентов поддерживают продолжение военного контрнаступления Украины и отказываются от переговоров, несмотря на эскалацию авиаударов России по гражданским объектам.

Эти последние данные дают представление об отношении к происходящему в Украине в то время, как кампания террористических бомбардировок Москвы достигла двухнедельной отметки. Это отражает ряд более ранних опросов, которые последовательно выявляли мало желания украинцев идти на какие-либо территориальные уступки Кремлю.

Эту решимость противостоять российской агрессии, пожалуй, лучше всего сформулировал президент Украины Владимир Зеленский в культовом посте в социальных сетях от 11 сентября, адресованном российскому руководству, в котором он подчеркнул, насколько далеко Украина готова зайти, чтобы добиться исторического разрыва с Россией.

«Вы все еще думаете, что мы «один народ»? — спросил Зеленский. — Вы действительно думаете, что можете нас запугать, сломить, заставить пойти на уступки? Разве вы не понимаете, кто мы и за что мы выступаем? Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас».

Эта воодушевляющая черчиллевская риторика сопровождалась щедрой порцией хорошего юмора, которым украинцы прославились за последние восемь месяцев. Украина стала чем-то вроде сверхдержавы в социальных сетях с начала российского вторжения, и способность страны использовать черный юмор даже в самых безвыходных ситуациях вызывает отклик у международной аудитории. Поскольку в последние недели свет погас, многие язвительно заметили, что этот шаг обернется против Кремля и приведет к бэби-буму, в результате чего станет намного больше украинцев в то время, когда Путин так отчаянно пытается уничтожить нацию.

Ничего смешного в намерениях России, конечно же, нет. Кремлевские чиновники и доверенные лица режима не пытаются скрыть тот факт, что их бомбардировки — это попытка сделать Украину непригодной для жизни и вынудить миллионы граждан бежать из страны. В течение последнего месяца правительственные чиновники и другие видные эксперты регулярно появлялись в тщательно срежиссированных политических ток-шоу на государственном телевидении России, чтобы выразить свою поддержку точечным атакам на украинскую гражданскую инфраструктуру и потребовать усиления авиаударов.

Нынешнее наступление представляет собой резкую эскалацию российского вторжения в то время, когда Москву уже обвиняют в совершении геноцида в Украине. Сообщается, что российские войска систематически нарушали права человека и совершали массовые казни на территориях, находящихся под российской оккупацией, а десятки тысяч мирных жителей, как полагают, были убиты, когда силы Путина превратили украинский портовый город Мариуполь в руины в первые месяцы войны.

Тем временем российские оккупационные власти предположительно подвергли насильственной депортации более миллиона украинцев, в том числе тысячи детей, одновременно уничтожая все символы украинской государственности и идентичности на подконтрольных им территориях. Международное право квалифицирует принудительную депортацию детей как геноцид.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 22 октября, что нынешняя волна авиаударов по гражданским объектам является еще одним свидетельством геноцида русских в Украине. «Преднамеренные удары по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины являются частью российского геноцида украинцев», — написал он, отметив, что в Конвенции ООН о геноциде 1948 года конкретно говорится о «умышленном создании для группы условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение полностью или частично».

Несмотря на хор международного осуждения, Россия не проявляет никаких признаков желания прекратить авиаудары. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Украина восстановить свою разрушенную гражданскую инфраструктуру быстрее, чем Россия сможет ее уничтожить. Многое также будет зависеть от готовности и способности международных партнеров Украины поставить новые системы ПВО, способные защитить украинское небо. Однако военные эксперты предупреждают, что даже при лучшем развитии событий никакая система ПВО не является неуязвимой, а некоторые ракеты и беспилотники-камикадзе всегда смогут пробиться сквозь нее.

Ближайшие месяцы станут еще одним испытанием украинской стойкости. Поскольку Россия не может победить Украину на поле боя, Путин теперь пытается терроризировать гражданское население, чтобы заставить его сдаться.

В настоящее время этот жестокий план выглядит одним из многих просчетов российского диктатора. Снова и снова его очевидная неспособность понять истинную природу украинской нации заставляла его предпринимать обреченные на провал шаги, которые лишь усугубляли все более острую пропасть, отделяющую Украину от России. Террористическая тактика Путина сейчас явно укрепляет решимость Украины продолжать сопротивляться ему.

Несмотря на растущие трудности, вызванные кремлевским блицем, большинство украинцев по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы окончательного отражения путинского вторжения. Это неудивительно. В конце концов, атаки на гражданскую инфраструктуру имеют минимальное военное значение и вряд ли лишат Украину инициативы на поле боя или изменят судьбу деморализованной и опустошенной российской армии. Тем не менее, с каждой новой волной бомбардировок цена украинской победы будет расти, и все большим страданиям будет подвергаться мирное население.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».