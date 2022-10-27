В Беларуси «заблокировали» калининградских дальнобойщиков 3 27.10.2022, 8:06

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иллюстрационное фото

Их не выпускают за границу из-за мобилизации.

Из Беларуси перестали выпускать калининградских водителей фур, которые возвращались в регион. Мужчины стоят там по несколько дней, некоторым приходится бросать машины и добираться домой самолетом через Москву и Питер. Издание «Клопс» пообщалось с дальнобойщиками и выяснило, как обстоят дела на границе.

Максим проходил пункт пропуска «Котловка» в воскресенье, 23 октября. Калининградец вез в родной регион товар из «большой» России — фура заполнена пельменями, чебуреками, сливочным маслом. Максим и грузовик с полуфабрикатами до сих пор так и находятся на белорусской стороне — его и других водителей не выпускают из страны.

— В таможне, получается, оформился. Все без проблем. На паспортный контроль пошел, а там начали звонить старшему смены. В итоге стоит запрет на выезд из Республики Беларусь. Справка с военкомата есть, повестку не получал, в списках меня тоже вроде нет, — вспоминает дальнобойщик.

Не служившим ранее повезло больше — парней пропускают, не требуя дополнительно никаких документов. Мужчина уверен, что все дело в мобилизации. У Максима на руках даже есть справка из военкомата, но толку от этой бумажки немного.

Нам не предоставляют никаких ни справок, ни бумаг, на каком основании развернули.

Говорят: «Обращайтесь в Российскую Федерацию». Только куда? Они сами не знают. Наши справки даже не смотрят. Говорят, им она неинтересна, «звоните в какие-то компетентные органы», — рассказал собеседник «Клопс».

Как рассказывает мужчина, с 20 октября у границы застряло много таких же пострадавших. Всем до 35 лет, служили, почти все приписаны к военкомату города Советск.

К Максиму уже выехал водитель. Он заберет фуру и отвезет ее в регион. Сам калининградец поедет до Москвы, там сядет на самолет и домой. Фирма, на которую работает мужчина, оплачивает дни простоя и готова возместить авиабилеты.

В следующий раз придется везти товар через Латвию, в обход Беларуси, но дальнобойщик опасается — он слышал, что прибалты порой аннулируют визы.

— У кого эти скоростные визы суточные — они ж только литовские. Парням с ними не повезло, кому до 35. У меня-то шенген, еще 4 года виза. Буду на Латвию ездить, а перечеркнут там визу — я уже тогда не знаю, что буду делать. Пойду в военкомат добровольцем, как-то зарабатывать надо деньги же, — рассуждает Максим.

«Клопс» удалось связаться и с другим калининградцем, которого развернули. Сергей тоже заехал в воскресенье на тот же пункт пропуска, но до сих пор не смог покинуть Беларусь. Как рассказывает мужчина, на паспортном контроле ему сообщили, что выезд из РБ запрещен. Дальнобойщик насчитал уже 25 водителей, которым сказали то же самое. В их фурах разные товары: от стройматериалов до молочки.

Перевозчик Евгений, работодатель Сергея, пока не знает, что делать дальше: «Других водителей только туда посылать, но этого надо еще отправить в Москву или в Питер каким-то образом. Соответственно, человек остается без работы, а у нас минус водитель и минус машина. Пока никто оттуда не уезжает, все ждут, что это как-то решится».

Как рассказал предприниматель, поначалу собирались только дальнобойщики, которые приписаны к военкомату Советска, однако вчера не пустили мужчину с Черняховска, а сегодня — с Гвардейска.

— Я звонил сегодня в военкомат советский <…>. Вроде как все в курсе, но когда что-то сделают — никто ничего не знает. Как это водителям сообщат — тоже непонятно. Некоторых не пустили, они опять встают в конец по электронной очереди, чтобы сделать еще одну попытку и так по кругу. Время ожидания — четверо суток, но это в «Котловке». «Каменный лог» обычно еще больше народу, — рассказывает Евгений.

В редакцию «Клопс» обратилась жена одного из мужчин, которого не выпустили. По ее словам, «скоро закончатся деньги и еда».

Недалеко от пункта пропуска есть заправка, платные туалет и душ — 77 рублей. Поесть можно в столовой на АЗС или купить ланч, который каждый день привозит местный белорус. Первое, второе и салат домашнего приготовления обходится всего в 300 рублей. Все это время у фуры Максима работает двигатель — надо жечь топливо, чтобы поддерживать стабильные -18 градусов для полуфабрикатов в рефрижераторе.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В зону боевых действий планируется отправить 300 тысяч резервистов. После объявления частичной мобилизации в России стали раскупать билеты на самолет с вылетом в другие страны. Кроме того, на наземных границах страны скопились длинные очереди из желающих уехать.

Источники «Медузы» сообщили, что мужчинам мобилизационного возраста после «референдумов» запретят выезжать из России. Но якобы можно будет уехать по справке из военкомата. Позже в Минобороны РФ заверили, что во время частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не будет.

Однако СМИ со ссылкой на базу данных пограничной службы ФСБ РФ сообщают, что из-за мобилизации власти запретили выезд из страны более чем миллиону россиян.

В конце октября в СМИ стали появляться сообщения о том, что военнообязанных россиян перестали выпускать из Беларуси. Госпогранкомитет Беларуси 22 октября заявил, что ограничений на выезд граждан РФ из Беларуси нет как наземным, так и воздушным транспортом.

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