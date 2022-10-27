В Шахтерске прогремели взрывы на нефтебазе армии РФ: над бочками с топливом столбы огня 27.10.2022, 8:10

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Российская база в районе железнодорожной станции уничтожена.

Вечером в среду, 26 октября, в оккупированном Шахтерске прогремели мощнейшие взрывы в районе железнодорожной станции. Вспыхнул очень сильный пожар.

Первые подробности и кадры опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

О взрывах жители Шахтерска начали писать после 21:00. Предварительно, произошел прилет. Пострадала нефтебаза, которую активно используют российские оккупационные войска.

«Взрыв был такой силы, что качались многоэтажные дома и весь город был освещен, как днем», - пишут очевидцы.

На месте ЧП продолжается сильнейший пожар, над городом огромное огненное зарево. О пострадавших информации на данный момент нет. Отметим, что Шахтерск находится в глубоком тылу российских войск.

От города до линии фронта около 50 км. Если за ударом стояли ВСУ, то они, скорее всего, использовали реактивные системы HIMARS или аналоги.

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