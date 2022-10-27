закрыть
27 октября 2022, четверг, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Бахмутом ВСУ «перемололи» большую группу россиян, пытавшихся взять высоту

  • 27.10.2022, 8:14
  • 7,110
Под Бахмутом ВСУ «перемололи» большую группу россиян, пытавшихся взять высоту

Идут ожесточенные бои.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелейший бои. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на северных окраинах города, но безуспешно. Военные Украины героически держат рубежи.

О ситуации рассказал в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников.

По его данным, войска РФ сильно давят на Бахмут со стороны Иванграда и Опытного.

«В районе завода Knauf без изменений, хотя оккупанты продолжают забрасывать наши позиции мясом», - рассказал журналист.

Кроме того, по данным Мирошникова, россияне проявляют чрезвычайную активность в районе Яковлевки, что на севере от Бахмута.

«Орки традиционно отправляются к Кобзону, пытаясь забраться на высоту», - поделился он информацией.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке за 26 октября подтвердил информацию о сложной ситуации на Бахмутском направлении. По данным военных, россияне наносили удары танками, минометами, ствольной и реактивной артиллерией в данном районе по Бахмуту, Бахмутскому, Соледару, Иванграду, Торецку, Курдюмовке, Майорску и Озаряновке. Важно отметить, что за Бахмутское направление отвечает ЧВК «Вагнер». Она считается одной из самых боеспособных группировок в рядах оккупационной армии РФ. Это, пожалуй, единственное направление, где россияне еще сохранили военный потенциал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский