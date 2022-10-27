Под Бахмутом ВСУ «перемололи» большую группу россиян, пытавшихся взять высоту 27.10.2022, 8:14

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Идут ожесточенные бои.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелейший бои. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на северных окраинах города, но безуспешно. Военные Украины героически держат рубежи.

О ситуации рассказал в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников.

По его данным, войска РФ сильно давят на Бахмут со стороны Иванграда и Опытного.

«В районе завода Knauf без изменений, хотя оккупанты продолжают забрасывать наши позиции мясом», - рассказал журналист.

Кроме того, по данным Мирошникова, россияне проявляют чрезвычайную активность в районе Яковлевки, что на севере от Бахмута.

«Орки традиционно отправляются к Кобзону, пытаясь забраться на высоту», - поделился он информацией.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке за 26 октября подтвердил информацию о сложной ситуации на Бахмутском направлении. По данным военных, россияне наносили удары танками, минометами, ствольной и реактивной артиллерией в данном районе по Бахмуту, Бахмутскому, Соледару, Иванграду, Торецку, Курдюмовке, Майорску и Озаряновке. Важно отметить, что за Бахмутское направление отвечает ЧВК «Вагнер». Она считается одной из самых боеспособных группировок в рядах оккупационной армии РФ. Это, пожалуй, единственное направление, где россияне еще сохранили военный потенциал.

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