Андрей Пионтковский: Путин поджал хвост после ультиматума 1 27.10.2022, 8:22

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Андрей Пионтковский

Фото: DELFI

Запад четко ответил главе РФ.

Поражение российской армии в Херсоне приведет к необратимым процессам в России. А угрозы подрыва дамбы Каховской ГЭС и обвинения Украины в якобы подготовке использования «грязной» бомбы, свидетельствуют о том, что российская власть в отчаянном состоянии. Путину уже давно не верят на Западе. А окружение кремлевского диктатора раздумывает над тем, как избавиться от него и выпросить для себя наиболее мягкие условия для капитуляции.

Как изменилась риторика Запада по отношению к путину и вступят ли США в войну против РФ - в эфире программы «Руно. Война» на «Апостроф TV» рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

– С деоккупацией Херсона режим путина существенно потеряет. Но глава украинской разведки Буданов говорит, что россияне намерены оборонять город. Путин из развилки – сдать Херсон или уничтожить, выбрал второй вариант?

– Херсон удержать невозможно. Более того, с чисто военной точки зрения было бы целесообразно вывести оттуда войска, которые находятся в «мешке», лишены снабжения и перспективы у них там очень плохие. Но политически это невозможно. С военной стороны падение Херсона – это не обвал фронта и не конец российской агрессии, но это обвал политического фронта, особенно в той ситуации, когда в Москве идет борьба между генералами и полевыми командирами.

Всегда в фашистском государстве, когда маячит военное поражение, возникает громадная проблема, кто виноват – фюрер или генералы? И вот эта активность Кадырова и Пригожина не случайна. Путин их спустил на генералов как угрозу, чтобы обезопаситься от их атак на себя. И все эти проблемы, плюс громадные социальные проблемы, которые Путин породил мобилизацией - все это сделает ситуацию просто взрывной после еще одного знакового поражения в Херсоне.

Поэтому путинская пропаганда превращает Херсон в новый Сталинград – ни шагу назад и так далее. Но одновременно они готовятся и на случай неизбежной сдачи Херсона. Речь о масштабной провокации. Посмотрите на эту бешеную активность последних дней, я уже не говорю об обвинении украинских войск в подрыве Каховской дамбы, в последние дни они заговорили о подрыве «грязной» бомбы. Я не помню в истории мировой дипломатии, чтобы три министра обороны – Франции, Великобритании и США – выступили с совместным заявлением, примерно такого содержания: нам тут вчера звонил один идиот, который несет бред о «грязной» бомбе. Так вот это сплошная ложь и, видимо, это прикрывает планы самих русских использовать эту «грязную» бомбу.

Но этого России показалось мало и сегодня по второму кругу уже пошел Герасимов. Ну, хорошо, Шойгу - это потомственный партийный функционер. Но Герасимов же - абсолютно профессиональный солдат, под огнем когда-то стоял, зачем ему такого идиота играть? Путин заставил.

Все это показывает то отчаянное состояние, в котором находится российская власть. И Путин принял, на мой взгляд, решение, на случай сдачи Херсона применить одну из этих провокаций, а возможно и две, и тогда они изменят события в информационном поле. Это уже будет не сдача Херсона, а чудовищное злодеяние украинской власти после которого доблестные российские войска спасли мирное население Херсона и спасались сами.

Примерно так я вижу события. Вот эти две страшилки они готовят на случай, если им придется оставлять Херсон и спасать имидж путина в публичном пространстве.

– На кого это рассчитано? Ведь министры обороны Франции, Великобритании и США уже сказали, что в случае применения тактического ядерного оружия или «грязной» бомбы - последует ответ. И это будет эскалация невиданных высот.

– Да, стоит отдать должное. Это абсолютно новый шаг в позиции Запада. Как нас раздражало, когда в ноябре-феврале выходили западные лидеры и перечисляли, что они не будут делать: не будут посылать войска, не будут эскалировать ситуацию и так далее. Наконец они сказали России, что они будут делать.

Мне кажется, они наконец-то поняли, с кем имеют дело, потому что все эти «что мы не будем» Путиным не воспринимались. А здесь он поджал хвост в отношении угроз использования тактического ядерного оружия после того, как ему сказали, что российская армия будет уничтожена конвенциальным оружием. Что будет уничтожен Черноморский флот в течении получаса, а если этого покажется мало, то будет решена судьба всех этих российских военных на территории Украины. Если шестнадцать HIMARS изменили ситуацию на поле боя и позволили украинским военным перенять инициативу, то что сделает сотня F-16, Tomahawk, тех же HIMARS. Вот они поджали хвост, дали заднюю с угрозами про ядерное оружие, а для своей аудитории начали говорить, что им и не нужно ядерное оружие, а Украину можно вернуть в XVIII век ударами по энергетической инфраструктуре. И начали осуществлять эту программу.

Но Запад тоже начинает собираться. Командир 101-й воздушно-десантной дивизии, переброшенной в Румынию к границе с Украиной, сказал, что в любой день готов перейти границу и вступить в столкновение с российскими войсками. Это совсем другой язык.

Эти программы наиболее грамотно и авторитетно озвучивает генерал США Дэвид Петреус. Недавно в одном из интервью он сказал, что если эти чудовищные вещи будут продолжаться, мы вмешаемся военным путем. Не через механизм НАТО, а через коалицию из желающих, которую возглавят США. То есть они перешли через этот барьер «ни в коем случае не вступать в прямое столкновение с российскими войсками», а объявили, что они обязательно это сделают в случае ядерной атаки.

А сейчас идет обсуждение, а почему бы это не сделать сейчас, когда русские наносят такой же ущерб украинской инфраструктуре и населению, который они бы могли нанесли ядерной бомбой.

– The Washington Post пишет, что тем человеком, который открыто посмел говорить в лицо путину, что минобороны РФ не справляется, является как раз Пригожин. Путин с одной стороны вытащил Кадырова с Пригожиным, чтобы с генералами разобраться, но они же потом его самого смогут убрать?

– Сейчас Путин с помощью Пригожина и Кадырова объясняет народу, что генералы виноваты, а не фюрер. Но вся эта дискуссия поднимется и взорвется после падения Херсона. То есть мы накануне очень важных событий, но в первую очередь – во внутренней политической жизни России.

Накануне появилось сообщение главы украинского ОП Андрея Ермака в Twitter, что скоро последуют хорошие новости. Нам в Вашингтоне уже известны эти хорошие новости. Это успехи ВСУ практически на всех участках фронта: перерезана полностью дорога на линии Кременная-Сватово, отброшены «вагнеровцы» от окраин Бахмута и идет продвижение на Херсонщине. Наступление ВСУ набирает обороты и час падения российских войск в Херсоне близится.

И здесь встает вопрос, решится ли Путин на ту акцию, которую он психологически готовит, – подорвать дамбу и взорвать «грязную» бомбу, чтобы заменить тему сдачи Херсона на тему чудовищного злодеяния украинских властей. Такое они планируют, но это уже заговоры обреченных.

– Кто станет тем человеком, который возьмет веревку и потащит Путина из бункера, или наоборот в бункер?

– Пусть с этим уже между собой разбираются Пригожин с Кадыровым. Кстати о Кадырове, который ненавидит русских, как все чеченцы, и просто делает все для подрыва России и уничтожения.

Его открытая кампания против генералитета - он предлагал там Шойгу расстреливать или отправить куда-то, в военное время — это подрыв армии. Все его призывы уничтожать украинские города, подхватываются властью и дискредитируют Россию целиком в западном обществе.

Мы видим, как ужесточилась западноевропейская риторика. И фон дер Ляйен, и Боррель, и даже Штайнмайер в Киев приехал. Это очень сильный шаг с его стороны - приехать в столицу в то время, когда россияне сознательно уничтожают украинскую инфраструктуру. Западный мир необратимо меняется в пользу Украины. И я думаю, недалек уже тот день, когда Запад научится переводу с русского «мочить путина в сортире». Вот к этому сейчас идет западная военная и политическая мысль.

– В октябре в Гааге начался суд над бизнесменом и главным спонсором и идейным вдохновителем «Радио тысячи холмов», работа которого стала причиной геноцида сотен тысяч человек в Руанде, Фелисьеном Кабугой. Я сейчас хочу вспомнить российского пропагандиста Красовского, который заявил, что нужно сжигать и топить украинских детей. Увидим ли мы через какое-то время очередь в Гааге из этих пропагандистов?

– Часть из этих пропагандистов нужно будет судить в Киеве, в Мариуполе и других городах Украины.

И вот я думал, что Красовского уволили из RT, но нет, там просто приостановили выход его передач на месяц. Конечно, такой «ценный» кадр. Просто он выболтал настоящие намеренья российской власти, но никто в них уже не сомневается.

– Запад ужасается этим заявлениям? Или там уже перестали разбираться в хороших и плохих русских, а просто понимают, что нужно это болото как-то огородить и дальше жить?

– Давайте оценим уже то, что они перестали воспринимать путина. Это абсолютное зло и ни единому его слову не стоит верить.

– Путин понимает, что война уже проиграна? Тут может быть два дальнейших варианта – или не выбраться вообще, или выбраться с извинениями, репарациями и так далее. На каком этапе находится российская элита?

– Вот Херсон покажет. Есть два сценария. Наиболее вероятный, что после поражения в Херсоне, бункер освободит путина от вас. Это произойдет в мягкой форме, выйдут в Кремле и скажут: товарищ Путин плохо себя чувствует и передает полномочие коллективному органу, Совету безопасности, или у них там сейчас какой-то коалиционный совет во главе с Мишустиным и Собяниным. И товарищ Си присылает самолет и Путин улетает лечится в закрытом реабилитационном центре где-нибудь в Китае.

К власти в России приходят такие же негодяи как он, но осознающие неизбежность поражения и пытающиеся выторговать наиболее мягкие условия капитуляции. Сначала, как минимум, отход на позиции 23 февраля, а потом, постепенно, в течении двух месяцев – отход к границам 1991 года.

Второй вариант – Путин все же побеждает в бункере, опираясь на ультрафашистов и отряды Кадырова с Пригожиным. Тогда все закончится быстрее и с более жесткими условиями для капитуляции России.

Без путина им будет легче договорится о мягких условиях. Понятно, что украинцы россиян никогда не простят и будут настаивать на самых жестких условиях. Но представьте, вот объявили они, что Путин заболел и уехал. На следующий же день они завопят к Западу, мол, смотрите, вы боялись, что есть какой-то ужасный человек, который ядерным оружием угрожал. Мы избавили человечество от этого придурка, но теперь войдите в наше положение, помогите нам спасти лицо. Помогите удержать власть в России, или вы хотите полного хаоса в стране, которая наполнена ядерным оружием?

– Херсон – это начало капитуляции?

– Конечно.

– Урсула фон дер Ляйен сказал, что цель Европы не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе. Юридически это оформится?

– Правильно она сказала, и это еще один пример того, что на Западе поняли, с кем они воюют. По сегодняшним законам, конечно, нельзя конфисковать, но они примут другие законы. Главное, что сейчас эти активы заморожены, они никуда не денутся и они ждут своего часа.

«Большая семерка» же недавно приняла «план справедливого мира» Зеленского, где третьим пунктом прописано, что восстановление Украины будет происходить в основном за счет репараций, наложенных на Россию.

В западных банках уже заморожено средств на 550 млрд долларов и еще соберут. Два-три триллиона как минимум придется потратить на эти благородные цели.

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