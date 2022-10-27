«Генерал-полковник Лапин приставил пистолет к голове командира 5-й роты с требованием идти назад» 4 27.10.2022, 8:38

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Российский генерал угрожал оружием командиру мобилизованных, отступивших на Луганщине.

Генерал-полковник армии РФ Александр Лапин, командующий группировкой войск «Центр», угрожал пистолетом командиру мобилизованных, которые отступили в районе захваченного россиянами Сватово Луганской области.

Об этом информирует «Сота» со ссылкой на одного из мобилизованных.

По словам собеседника издания, его вместе с сослуживцами отправили в район Сватово, где они попали под интенсивный обстрел украинской армии, длившийся полтора дня.

В результате этого рота потеряла как минимум 10 человек убитыми и приняла решение отступать в Сватово, чтобы получить новые приказы. Однако когда они стояли на заправке, к ним подъехал генерал Лапин с личной охраной и начал угрожать пистолетом командиру 5-й роты.

Он требовал от мобилизованных вернуться на прежние позиции, называл их «предателями» и «дезертирами», а также использовал нецензурную лексику.

Когда Лапин уехал, к мобилизованным вышел некий полковник Румянцев, который продолжил оскорблять военных.

В ответ на просьбу мобилизованных дать им еды и воды офицер назвал их «падалью, которая не должна ни жрать, ни пить, ни спать». В итоге мобилизованные были отправлены ночевать в лес.

Утром Румянцев вернулся и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь стал унижать военных.

Днем он все-таки привез мобилизованным воды и еды, а затем их перебросили в Белгородскую область на украинско-российскую границу.

Напомним, в начале октября Лапин был жестко раскритикован Кадыровым. Глава Чечни обвинил генерала в потере Лимана, назвал его «бездарем» и заявил, что Генштаб ВС РФ «покрывает» его.

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