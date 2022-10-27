закрыть
27 октября 2022, четверг, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты бегут с позиций в Херсонской области под ударами ВСУ

  • 27.10.2022, 8:52
  • 2,578
Оккупанты бегут с позиций в Херсонской области под ударами ВСУ

Россияне даже не надеются удержать Херсон.

Украинские защитники продолжают постепенно продвигаться в Луганской области. В то же время оккупанты бегут с позиций в Херсонской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Подразделения ВСУ подтвердили, что вошли в село Невское в Луганской области и установили там украинский флаг. Однако оккупанты пытаются скрыть это поражение. По предварительной информации, бои на северо-западе от Кременной приостановились из-за плохой погоды.

При этом известно, что украинские силы удерживают оборону и атакуют врага в 10-30 километрах от городов Сватово и Кременная.

Донбасс

Ситуация в Донецкой области остается напряженной из-за активных боев. Оккупанты пытаются штурмовать украинские силы возле Бахмута, Соледара, Андреевки и пока безуспешно.

Российские блоггеры заявляют о намерениях окружить Авдеевку, чтобы усилить свои позиции вблизи оккупированного Донецка.

Херсонская область

По данным ISW, российские войска продолжали готовиться к обороне как на западном, так и на восточном берегах Днепра. Оккупанты, вероятно, готовятся к уличным боям в Херсоне, поскольку усиливают оборону и укрепление.

Однако местные жители и аналитики ISW фиксируют побег оккупантов. В частности, российские солдаты уходят с позиций вблизи фронта вглубь Херсонской области. В ISW предполагают, что россияне не надеются удерживать город Херсон, даже если намерены воевать за него.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский