«Пошел за самогонкой, получил по голове - закрыли в подвале» 27.10.2022, 8:56

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Боевики «ДНР» похищают военных РФ ради выкупа.

Даже после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину боевики «ДНР» продолжают заниматься похищениями и вымогательствами. Теперь их жертвами становятся российские военные.

О таком инциденте оккупант РФ рассказал своей матери в телефонной беседе, которую перехватила украинская разведка (ГУР МО).

Ролик был опубликован вечером 26 октября. Военный РФ в ходе разговора сообщил матери о сослуживце, которого избили и похитили ради выкупа боевики «ДНР».

«Он уже и в плену побывал… Там такая история вообще! Пошел в город, короче, за самогонкой. Свои же эти «коменданты» по башке долбанули ему и в подвале закрыли. Матери фотографии отослали, ну не матери, а теще и жене. Связали его, короче, и требовали денег. Типа он в плену… ДНРовцы», - рассказал оккупант.

Он уточнил, что боевики не отпускали его, даже узнав, что пленник является кадровым военным РФ. Пришлось подключать командование, чтобы освободить оккупанта.

«Мы сами тоже туда ездили… Выбили его через начальство», - рассказал российский военный.

Стоит отметить, что похищения ради выкупа - это излюбленный метод заработка боевиков «Л/ДНР» последние 8 лет. Ранее их жертвами были в основном гражданские лица.

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