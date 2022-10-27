Экономисты: На полки белорусских магазинов возвращается советский дефицит 27.10.2022, 9:04

1,422

Теперь это коснется даже сыра, кофе или шоколада.

Тем, кто хочет «как при СССР», осталось ждать недолго, считают эксперты проекта «Кошт урада».

— Мы продолжаем наблюдать за изменениями в оптовом и розничном товарообороте Беларуси и делать из этого неочевидные и достаточно интересные выводы, — пишут аналитики на канале «Нашы грошы». — Напомним, что в конце августа мы уже изучали ситуацию с этими показателями, делали некоторые предположения. На днях Белстат обновил данные, и видно, что, к сожалению, наши опасения подтверждаются.

Почему мы так часто возвращаемся к этой теме? Оптовый и розничный товарооборот — крайне живые процессы. По сути, это внутренняя и внешняя система кровообращения экономики, и любые сбои или изменения в ее работе сигнализируют о конкретных проблемах.

И если некритические изменения ВВП или ЗВР скажутся на благосостоянии рядового белоруса постепенно и, возможно, даже незаметно, то падение или рост оптового и розничного товарооборота почувствуется очень быстро, и негативный эффект будет нарастать, если проблема не исправится.

Грубо говоря, розничный товарооборот — это про то, можете ли вы сегодня пойти в магазин и какие продукты там купите. Оптовый — про то, что оптовые сети и логистические компании поставляют на полки этих магазинов.

Помните голодные перестроечные времена, которыми нас так долго пугали: «хотите как в начале 90-х?» Так вот, это время, когда и с розничным, и оптовым товарооборотом были проблемы. В магазины ничего не завозили, а у покупателей не было денег на самые простые продукты.

В августе мы говорили о том, что вместе с падением оптового товарооборота продолжит падение и розничный. Предположение оказалось верным. За несколько месяцев розничный товарооборот замедлился с показателя 99,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 97,5%. А падение оптового товарооборота углубилось с 84,3% до 83,3%.

Получается, что розничный товарооборот находится в откровенном «минусе» уже 4 месяца, а оптовый начал набирать «отрицательную высоту» еще с марта.

На сокращение розничного товарооборота влияет снижение заработных плат и высокая инфляция, а оптового — усложняющаяся логистика, невозможность купить многие товары, санкции и другие причины. Мы видим зловещее комбо.

О чем это говорит?

Рядовой белорус с каждым месяцем получает все меньше. Приходя в магазины, он будет искать более дешевые товары, надеясь, что они останутся относительно качественными. Но из страны уходят сетевые бренды, которые предлагали такие товары, а альтернатива оказывается или не такой качественной, или более дорогой.

На полках продуктовых магазинов, конечно, останутся продукты, но все чаще это будет фактически одинаковая продукция одного производителя в разной упаковке.

Нам придется отвыкать от разнообразия. У белорусов шаг за шагом отбирают возможность выбирать. Теперь это коснется даже сыра, кофе или шоколада. Если кто-то хотел «как в СССР», впору порадоваться — мы к этому идем.

А особенно сегодня не позавидуешь торговым сетям. С одной стороны, потребитель требует от них широкого ассортимента и более дешевых товаров, с другой стороны — все меньше поставщиков, готовых такие товары поставлять, особенно по «замороженным» ценам. Зачем производить и поставлять себе в убыток?

После, правда, выяснилось, что цены заморожены не целиком и совсем не так, как мы все подумали, но это мало на что повлияло. Уже есть уголовные дела и зашуганные поставщики, а продавцы замерли в ожидании, откуда еще «прилетит». Из-за этого проблемы с ассортиментом только усугубляются.

Что делает государство? Оно старательно ищет козлов отпущения. Мол, не завозятся товары потому, что европейцы наложили санкции. Цены растут потому, что «кровопийцы-торгаши» жадные. Мы же, правительство, для вас сделали все что могли! Даже рыночную экономику отменили, сказав ценам «стоп».

Вы, главное, не задавайтесь вопросом, в чем истинная причина всех этих проблем. Кто виновник того, что страна попала под санкции. Кто нелепо пытается заставить экономику работать по приказу, игнорируя законы рынка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».