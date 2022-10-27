Неизвестные устроили побоище в одной из величайших святынь Ирана 27.10.2022, 9:17

2,962

Десятки раненых и погибших.

На храм мусульман-шиитов Шах-Чераг в иранском городе Шираз совершили нападение трое вооруженных мужчин.

По меньшей мере, 15 человек погибли и еще 40 получили ранения в результате нападения на шиитскую религиозную святыню в южном иранском городе Шираз.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

В сообщении говорится, что нападение, которое произошло в храме Шах-Чераг вечером в среду, 26 октября, совершили трое вооруженных мужчин. Двух нападавших задержали, одного до сих пор разыскивают.

На записи стрельбы из камер видеонаблюдения видно, как один из боевиков держит автомат АКМС.

Непонятно, кто стоит за атакой, но агентство IRNA заявило, что нападавшие действовали как «террористы такфири», как называют лиц, причастных к ИГИЛ.

Nour news, аффилированное с иранским государством СМИ, сообщило, что нападавшие не были гражданами Ирана.

Агентство Fars News сообщает, что среди погибших одна женщина и двое детей.

«Мы готовились к молитве, а потом услышали выстрел, мы попытались скрыться с другой стороны, и тогда я понял, что истекаю кровью», — рассказал один из пострадавших от нападения.

По его словам, стрелявших он не увидел. «Это началось на улице, а потом они подошли к святыне и стреляли, в кого видели. Я видел раненых и убитых, но не видел нападавших», – сказал пострадавший.

Фуад Изади, профессор факультета мировых исследований Тегеранского университета, заявил, что целью стрельбы было «нападение на верующих». «Это признак ИГИЛ — они атакуют мечети, они атакуют святыни», — предположил он.

Храм Шах-Чераг является важным местом для религиозных паломников, в Шираз часто наведываются также туристы. В последний раз подобное нападение произошло здесь в апреле 2008 года, когда бомба, заложенная в мечети, убила 14 человек.

Характерно, что инцидент произошел в то время, когда силы безопасности в Иране находятся в состоянии повышенной готовности из-за массовых протестов в стране.

Президент Ирана Эбрагим Раиси пообещал, что нападение не останется без ответа, сообщает полуофициальное информационное агентство Tasnim.

«Опыт показывает, что враги Ирана, не сумев внести раскол в объединенные ряды нации, мстят насилием и террором. Это зло точно не останется без ответа, а органы безопасности и правоохранительные органы преподнесут урок тем, кто организовал нападение», – сказал Раиси.

Напомним, в этот же день иранские силы безопасности открыли огонь по собравшимся на кладбище в городе Сакез, чтобы почтить 40 дней после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка погибла, находясь под стражей, когда ее задержали в Тегеране из-за неправильно одетого хиджаба — платка, который является обязательным для всех женщин в Иране. После этого страну охватили масштабные протесты, во время которых раздавались призывы к свержению Исламской республики.

CCTV camera captured the moment the takfiri terrorist entered the holy shrine of Shah Cheragh in Shiraz pic.twitter.com/wRjLEjOHXF — Press TV’s Terrorism Tracker (@Tracking_Terror) October 26, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».