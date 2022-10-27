Шустер: ФСБ может снести Путина 2 27.10.2022, 9:20

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А дальше начнутся большие геополитические изменения.

После сдачи Херсона ФСБ России может снести Путина и даже убить его.

Об этом в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман заявил журналист, телеведущий Савик Шустер.

– Когда Украина освободит Херсон – это запустит некие процессы внутри кремлевской верхушки, которые могут вылиться либо в то, что нужно сносить головы генералам, то есть поиск виновного, либо же эти генералы, опомнившись и не захотев стать сакральными жертвами, снесут Путина? Или это ни к чему не приведет?

– Нет, это может привести. Владимир Осечкин говорит, что они получают огромное количество информации от российских военных, в том числе и ФСБшников... Они очень недовольны этой историей, в которой лично участвуют и своими жизнями рискуют непонятно за что. Есть это недовольство. Да, они, скажем, могут снести Путина. Они могут его убить, они могут что угодно. Я не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина. Ну а что делать потом? Кто будет управлять страной? Она же огромная…

– А дальше – гражданская война и распад на части. У России другого будущего я не вижу.

– Ну, если бы Россия распалась на части мирным путем, как Чехия и Словакия... Для этого, конечно, нужен Вацлав Гавел. Но если Россия будет распадаться путем гражданской войны, мы все время будем жить со страхом: «А что произойдет с ядерным оружием?» То же самое, когда распадался Советский Союз. Ведь никто из них не хотел, потому что они боялись: «А в какие руки попадет ядерное оружие?» А сейчас это еще более драматично. Потому что нет сегодня сил и людей в Российской Федерации, с которыми можно находить общий язык и говорить об общей безопасности. Ядерное оружие может попасть в руки таких людей, как Пригожин, как Кадыров, как Суровикин...

Да, Россия была бы гораздо более благополучна, если бы распалась, стала конфедерацией. Но как-то я не совсем вижу, чтобы это распалось мирным путем. И скорее мы в преддверии большого геополитического изменения, геополитического сотрясения – будут меняться границы РФ. Но это затронет все страны, которые граничат с РФ. Иначе быть не может.

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