Ксения Собчак зашла из Беларуси в Литву по израильскому паспорту 9 27.10.2022, 9:26

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Ксения Собчак

Факт подтвердили литовские пограничники.

Многие удивлялись, как российская журналистка и блогер Ксения Собчак могла зайти в Литву через Беларусь, если эта страна не пускает на свою территорию россиян по туристическим визам, а гуманитарную ей вряд ли было когда получать. Но на самом деле все просто — она имеет не только российское гражданство.

Согласно источникам литовского агентства BNS в пограничной службе Литвы, Собчак въехала в Литву, показав местным пограничникам израильский паспорт, передает delfi.lt.

Интересно, однако, то, что еще весной сама она наличие у себя гражданства Израиля решительно отрицала.

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