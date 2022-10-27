Британская разведка: Кремль нашел «козла отпущения» за провалы в войне 27.10.2022, 9:44

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Он будет не один и должен обратить внимание общества.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 октября заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать «разработку мер безопасности» в регионах России после того, как президент РФ Владимир Путин ввел «специальное положение» на территории России.

Как считают аналитики британской разведки, эта мера призвана к более тесному включению губернаторов регионов в систему национальной безопасности России. Это еще один шаг для организации общества, поскольку война России против Украины продолжает давление на общество.

«Активнее привлечение региональных чиновников, вероятно, по крайней мере, частично направлено на то, чтобы отвлечь общественную критику от национального руководства», - отмечают аналитики.

В частности, подобного подхода Кремль придерживался во время кризиса COVID-19. Однако, вероятно, это также осложнит Кремлю изоляцию российского общества от последствий «спецвоенной операции» в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PNwzvPXnTE



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OZfoBTEdyJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 27, 2022

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