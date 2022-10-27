Ученые раскрыли тайну подводных вспышек возле «Титаника» 2 27.10.2022, 9:49

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Необычное явление заметили на глубине 2900 метров.

Впервые сигнал сонара возле «Титаника» увидел дайвер П. Х. Наргеолет, специализирующийся на изучении корабля. Заметили необычное явление 26 лет назад рядом с обломками судна на глубине 2900 метров.

Вспышки видели с помощью гидролакотара в северной части Атлантического океана. Экспедиция «Титаник» OceanGate 2022 года поначалу считала это другим местом кораблекрушением. Однако взамен обнаружила оживленную экосистему, пишет IFL Science.

Найденный хребет предварительно назвали Наргеолет-Фаннинг в честь двух участвовавших в миссии специалистов. Недавно открытая геологическая структура считается набором базальтовых вулканических образований.

На кадрах можно увидеть уникальную местность. Она кишит бездельем морских обитателей.

«[Мы] поражены разнообразием и плотностью губок, бамбуковых кораллов, других холодноводных кораллов, присадочных омаров и рыб», — сказал доктор Стив В. Росс, профессор-исследователь Центра морских наук Университета Северной Каролины Уилмингтона и главный научный сотрудник OceanGate.

Он добавил, что эта неизвестная экосистема позволит сравнить морское биоразнообразие на «Титанике» и около него. Выявленные отличия и сходства помогут лучше понять глубоководную среду.

В районе собрали видеоматериалы, фотографии и образцы воды для анализа экологической ДНК. Это поможет измерить степень биоразнообразия в рифе. Кроме того, мы получим важную информацию о том, как глубоководная океанская жизнь распространяется.

«Нам нужно поделиться этой информацией с научным сообществом и политиками, чтобы быть уверенными, что эти уязвимые экосистемы получат должное внимание и защиту, которых они заслуживают», — сказал д-р Мюррей Робертс, профессор прикладной морской биологии и экологии Школы геонаук Университета Эдинбурга.

OceanGate планируют продолжить исследование «Титаника» и мест около него в 2023 году. Это должно придать еще большее понимание.

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