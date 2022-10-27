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Ученые раскрыли тайну подводных вспышек возле «Титаника»

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  • 27.10.2022, 9:49
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Ученые раскрыли тайну подводных вспышек возле «Титаника»

Необычное явление заметили на глубине 2900 метров.

Впервые сигнал сонара возле «Титаника» увидел дайвер П. Х. Наргеолет, специализирующийся на изучении корабля. Заметили необычное явление 26 лет назад рядом с обломками судна на глубине 2900 метров.

Вспышки видели с помощью гидролакотара в северной части Атлантического океана. Экспедиция «Титаник» OceanGate 2022 года поначалу считала это другим местом кораблекрушением. Однако взамен обнаружила оживленную экосистему, пишет IFL Science.

Найденный хребет предварительно назвали Наргеолет-Фаннинг в честь двух участвовавших в миссии специалистов. Недавно открытая геологическая структура считается набором базальтовых вулканических образований.

На кадрах можно увидеть уникальную местность. Она кишит бездельем морских обитателей.

«[Мы] поражены разнообразием и плотностью губок, бамбуковых кораллов, других холодноводных кораллов, присадочных омаров и рыб», — сказал доктор Стив В. Росс, профессор-исследователь Центра морских наук Университета Северной Каролины Уилмингтона и главный научный сотрудник OceanGate.

Он добавил, что эта неизвестная экосистема позволит сравнить морское биоразнообразие на «Титанике» и около него. Выявленные отличия и сходства помогут лучше понять глубоководную среду.

В районе собрали видеоматериалы, фотографии и образцы воды для анализа экологической ДНК. Это поможет измерить степень биоразнообразия в рифе. Кроме того, мы получим важную информацию о том, как глубоководная океанская жизнь распространяется.

«Нам нужно поделиться этой информацией с научным сообществом и политиками, чтобы быть уверенными, что эти уязвимые экосистемы получат должное внимание и защиту, которых они заслуживают», — сказал д-р Мюррей Робертс, профессор прикладной морской биологии и экологии Школы геонаук Университета Эдинбурга.

OceanGate планируют продолжить исследование «Титаника» и мест около него в 2023 году. Это должно придать еще большее понимание.

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