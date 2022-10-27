За 40 минут ВСУ сбили российские самолет Су-25 и вертолет Ка-52

За 40 минут ВСУ сбили российские самолет Су-25 и вертолет Ка-521
- 27.10.2022, 9:54
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Военную технику «приземлили» в Херсонской области.
Утром в четверг, 27 октября, в Херсонской области сбили российский вертолет Ка-52 и самолет Су-25.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
«Около 08.00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52», - говорится в сообщении.
А около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25.