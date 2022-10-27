МАРТ изменил решение о ценах на курицу в Беларуси 3 27.10.2022, 9:56

6,210

Документ опубликован сегодня.

Министерство антимонопольного регулирования внесло изменения в свое постановление № 61 от 7 октября «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Таким образом новым постановлением исключен пункт об установлении предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) на куриное филе в размере 15%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».