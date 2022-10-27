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Россиянка заставила мужа пойти на войну и через две недели стала вдовой

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  • 27.10.2022, 10:03
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Россиянка заставила мужа пойти на войну и через две недели стала вдовой

Жена 29-летнего грузчика говорила ему, чтобы не был «трусом».

На войне в Украине ликвидировали 29-летнего грузчика Илью Королева, который был мобилизован на "СВО" месяц назад. Причем жена оккупанта сама отправила его на войну призвав не быть трусом, а уже через две недели она стала вдовой.

Об этом женщина рассказала российскому изданию «е1.ru». По ее словам, повестку мужчине выдали на заводе, где он работал, передает obozrevatel.com.

Россиянка утверждает, что в военкомате уверяли, что мобилизованный месяц будет проходить обучение, но на самом деле оно длились всего неделю.

«12-го (октября. - Ред.) они уже приступили к военным действиям, и сразу он погиб. Я не ожидала, что это будет со мной, да еще и так быстро», – пожаловалась россиянка, которая сама отправила мужчину на смерть.

Вдова рассказала, что по военному опыту у мужчины была только срочная служба десять лет назад. Оружие он держал всего три раза в жизни.

На похоронах оккупанта присутствовал представитель военкомата, который рассказал, что тот погиб «смертью храбрых» возле населенного пункта Ищенко Херсонской области, где попал под интенсивный артиллерийский обстрел.

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