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«Преподаватель сказал, что нужно отчислять студентов, чтобы «родину защищать шли»

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  • 27.10.2022, 10:08
  • 7,234
«Преподаватель сказал, что нужно отчислять студентов, чтобы «родину защищать шли»
иллюстрационное фото

Лукашисты пугают учащихся вузов «лязгающими гусеницами НАТО».

Сайт Charter97.org писал, что на белорусские предприятия начали приезжать высокопоставленные силовики, которые пересказывают БТ-шную пропаганду о «фашистах в Украине» и «лязгающих гусеницах НАТО на белорусских границах».

Читатель сайта Charter97.org, который учится в Белорусскому государственном экономическом университете, рассказал, что к ним в вуз приезжал заместитель министра обороны:

— Были и люди в штатском, следившие, чтобы никто не снимал. Там пролетел вопрос о мобилизации и ответ: Польша Литва Латвия закупают оружие, «лязгаюць гусеницами», у нас ведется подготовка к мобилизации.

А еще преподаватель говорил, что надо молодых парней отчислять, чтобы родину защищать шли.

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