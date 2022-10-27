«Преподаватель сказал, что нужно отчислять студентов, чтобы «родину защищать шли» 8 27.10.2022, 10:08

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иллюстрационное фото

Лукашисты пугают учащихся вузов «лязгающими гусеницами НАТО».

Сайт Charter97.org писал, что на белорусские предприятия начали приезжать высокопоставленные силовики, которые пересказывают БТ-шную пропаганду о «фашистах в Украине» и «лязгающих гусеницах НАТО на белорусских границах».

Читатель сайта Charter97.org, который учится в Белорусскому государственном экономическом университете, рассказал, что к ним в вуз приезжал заместитель министра обороны:

— Были и люди в штатском, следившие, чтобы никто не снимал. Там пролетел вопрос о мобилизации и ответ: Польша Литва Латвия закупают оружие, «лязгаюць гусеницами», у нас ведется подготовка к мобилизации.

А еще преподаватель говорил, что надо молодых парней отчислять, чтобы родину защищать шли.

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