Украинский генерал: Начался последний этап войны 1 27.10.2022, 10:15

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Николай Маломуж

К Новому году ВСУ могут зайти в Крым.

В войне России против Украины начался последний, системный этап освободительной операции. В перспективе ближайшего месяца ожидается освобождение Херсона, Херсонской и Запорожской областей. Далее – освобождение Луганской и Донецкой областей. При позитивном сценарии к Новому году украинская армия может зайти в оккупированный Крым.

Тем не менее, Россия по-прежнему ставит перед собой задачу уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины. Возможными целями могут быть Ривненская и Хмельницкая АЭС. Но уже в перспективе одного-полутора месяцев благодаря мощной поддержке западных партнеров в Украине может быть построена система противовоздушной и противоракетной обороны, которая закроет до 90% украинского неба. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодня имеет место третий этап войны – этап постепенного освобождения оккупированных территорий. Первым этапом была остановка российской армии, вторым – стабилизация ситуации вдоль линии фронта. Насколько долгим может быть этот третий, заключительный этап войны?

– Сегодня мы можем говорить только об условном разделении по этапам, потому что у нас цельная модель системы безопасности и обороны. Мы идем по нарастающей и в плане оборонных возможностей, и стратегических наступательных операций, которые мы уже проводили с марта-апреля, когда освобождали Киевскую, Черниговскую, Сумскую области.

Я могу согласиться с тем, что сейчас наступает период системного освобождения по ряду направлений. И самое главное, что нас ждет впереди. В перспективе ближайших недель или месяца – освобождение Херсона, юга страны, далее освобождение Луганской и в перспективе – Донецкой области. Это те задачи, которые входят в третий этап освободительной операции.

Насколько они реальны? Сейчас готовятся и тактические, и стратегические наступательные операции, которые, по всем оценкам, позволят освободить Херсон. Тут многое будет зависеть от того, насколько мы сможем генерировать лучшие силы и средства, новейшую технику и вооружения, чтобы наносить не только удары по группировке в Херсоне, чтобы противник капитулировал и бежал, но и по левобережью.

Это тот формат, который позволит нам фактически освободить всю Херсонскую и Запорожскую область. Для этого нужны большие ресурсы и грамотное планирование операции, в частности, с использованием нестандартных методов. Тут важно, насколько мы сможем нейтрализовать резервы противника, которые поступают через Крым и из Донецкого региона в Запорожскую и Херсонскую область, особенно на левый берег.

Если операции на юге и на Луганском направлении будут удачными, это приведет к нарушению всего фронта. В стане врага может начаться паника – критическая точка наших побед. Далее может начаться наше движение к Крыму. Позитивный сценарий обеспечивал бы к Новому году освобождение не только юга и востока страны, но и заход в Крым.

В то же время нельзя недооценивать противника. Необходимо помнить, что он наращивает ресурсы, особенно за счет наемников – вагнеровцев, кадыровцев и других мобилизованных и подтягивает резервы на юг. Причем, это не только необстрелянные мобилизованные, которые не имеют опыта и часто бегут. Постепенно идет подготовка запасников на более 80 пунктах подготовки в России. Конечно, они будут более эффективны на фронте. И самое главное – их будет много.

Поэтому освобождение территорий может затянуться на полгода и больше. Но к такому сценарию надо готовиться, готовить силы и средства, прежде всего предоставляемые нам союзниками, а также создавать мощную систему ПВО, чтобы защитить наши города и инфраструктуру.

Задача уничтожения наших инфраструктурных, энергетических, коммуникационных объектов остается актуальной для противника. Это очень опасное направление, поэтому второй фронт – этот защита гражданского населения, городов и сел Украины.

Для этого уже создан целый ряд программ. Помощь Украине оказывает не только Германия, но и США. К нам поступят еще две системы NASAMS. Далее помощь поступит от Испании, Франции и других стран. Это даст нам возможность на 80-90% закрыть небо собственными силами. Думаю, эта модель должна быть реализована на протяжении одного-полутора месяцев.

Она позволит не допустить ударов и баллистическими ракетами, и дронами-камикадзе, и тактическим вооружением типа С-300, «Град», «Смерч» или «Ураган».

– Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что заявления России о «грязной бомбе» Украины – попытка отвлечь внимание от своих попыток бить по критической инфраструктуре Украины, в том числе по району Ривненской АЭС, чтобы «окончательно положить» энергетическую систему нашей страны. Действительно ли этой АЭС что-то угрожает?

– Я считаю, что угроза существует и для Ривненской, и для Хмельницкой, и для Южноукраинской АЭС. Россия будет пытаться использовать метод террора. Их основная идея – сделать Украину в глазах россиян и всего мира «террористом», обвинить нас во всем. Идея «грязной бомбы» вписывается в ту же схему.

Провокации на электростанциях, включая атомные, это уже глобальные проблемы.

– Зачем это Кремлю?

– Потому что ему необходимо объяснить российскому обществу, в чем мотивация продолжать войну. Особенно в условиях больших потерь среди российских военных. Потому что Украина – «террорист», нарушающий моральные принципы. Мы уже «распространяем сатанизм» и «сектантство» и тому подобное. Эта тема тоже укладывается в общую канву.

Этот фейк поднимается на высший уровень, включая Совет безопасности ООН, который заседал по инициативе именно России. Но такие заседания должны проходить по инициативе Украины. На Совбезе и других международных структурах необходимо говорить о том, что Россия сама готовит такие провокации, готовит «грязные бомбы» и тактическое ядерное оружие, чтобы ввергнуть мир в ядерное противостояние.

Тут нужна активная позиция Украины. Угроза ядерной войны – это тема должна объединять и страны НАТО, и другие страны – Китай, Индию. Они должны осознать, что эта угроза не обойдет никого, поэтому против России надо объединиться и жестко поставить ее на место.

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