«Это игра в рулетку»: оккупанты оставили тысячи военных документов, убегая из Балаклеи 27.10.2022, 10:21

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фото: reuters

О чем они поведали?

Когда в прошлом месяце российские войска покинули город Балаклея, они оставили там тысячи документов, подробно описывающих внутреннюю работу российской военной машины. Журналисты издания Reuters подробно изучили эти документы и провели расследование по ним.

Документы были найдены в подвале в спешке заброшенного россиянами штабе. Среди них был блокнот неизвестного штабного офицера, нарисовавший эскиз солдата из мультфильма и размышлявший о том, как вернуться домой. Также была и другая информация: координаты подразделений российской разведки, записи звонков командиров, подробности боев, погибших и уничтоженной техники. И отчеты о падении нравственного духа и дисциплины.

В общей сложности там было тысячи страниц документов. Reuters посмотрел более тысячи из них. Они подробно описывают внутреннюю работу российской армии и проливают свет на события, повлекшие одно из самых тяжелых поражений президента Владимира Путина на поле боя: хаотическое отступление России с северо-востока Украины в сентябре.

За несколько недель до этого поражения российские войска сражались с наблюдением и радиоэлектронной борьбой. Они использовали стандартные беспилотники, которыми руководили едва обученные солдаты. Их оборудование для глушения украинской связи часто выходило из строя. К концу августа, как свидетельствуют документы, силы были истощены смертями, дезертирством и боевым стрессом. Два подразделения, составлявшие около шестой части общей численности, работали на 20% от полной численности.

Документы также показывают растущую эффективность ВСУ. За несколько недель до отступления российские силы вокруг Балаклеи подверглись мощному обстрелу из ракетных установок HIMARS, недавно поставленных США. Высокоточные ракеты не раз попадали в командные пункты.

Российский офицер, три месяца служивший в Балаклее, рассказал Reuters об ощущении нависшей над оккупантами угрозы. Один из его друзей стек кровью в начале сентября после украинского удара по командному пункту в соседнем селе.

«Это игра в рулетку, – сказал офицер. – Вам или повезет, или вам не повезет. Удары могут нанести где угодно».

Среди документов были списки личного состава, свидетельствующие о том, что призывники из подконтрольной России «ЛНР» воевали вместе с бойцами 11-го армейского корпуса России. Солдаты писали на стенах базы и расклеивали листовки, предупреждая, что Украина попадет под нацистское господство, если они отступят. оккупанты привезли с собой старые советские карты Украины.

База в детском саду служила центром содержания пленных украинцев – военных и пожарных, где их избивали и пытали. К примеру, российские военные неоднократно допрашивали инспектора ГСЧС о его разговорах с начальником в Харькове. Его обвинили в составлении списка украинцев, которые сотрудничали с россиянами, что он отрицает. Пожарный заявил, что он обвиняется в сокрытии оружия и организации местного партизанского отряда, что он тоже отрицает. 33-летняя Альбина Стрелец, координатор логистики службы чрезвычайных ситуаций, рассказала, что ее и других женщин содержали просто за то, что они проукраинские.

«Я слышал, как мужчин били так сильно, что в какой-то момент я услышал, как русский солдат сказал: «Принесите мешок с трупами», – сказал Стрелец. – В другой раз я слышал, как наверху насиловали женщину, которая плакала часами».

Документы говорят о том, что это была хищная группа луганских мобилизованных с даже меньшими ресурсами, чем их российские коллеги. Одному из них, например, оказали помощь с ранениями пальцев после взрыва магазина винтовки Мосина, разработанной в конце 19 века и снятой с производства десятилетия назад. Электронная таблица в бункере в Балаклее показала, что типичный российский сержант получал 202 084 рубля (3200 долларов США) в месяц в виде зарплаты плюс премии, тогда как сержант в сепаратистских силах получал всего 91 200 рублей (1400 долларов США).

После одной из атак ВСУ на эти группировки армии РФ российский офицер нашкрябал на ежедневной докладной записке просьбу беспилотников следить за врагом: «Квадрокоптеры!!! Срочно!». Но беспилотники им дали только на следующий день и они не были готовы к использованию, поскольку программное обеспечение еще не было установлено, а солдаты не умели ими управлять.

Тем временем украинские силы были заняты полетами беспилотников над российскими позициями, и их задача стала еще легче, поскольку два из трех устройств постановки препятствий российским силам вышли из строя и нуждались в ремонте, говорится в примечании к отчету подразделения радиоэлектронной борьбы.

Еще через день российская разведка, ФСБ узнали, что украинские силы опрокидывают в этот район три высокоточных ракетных установки HIMARS. Украина точно указала расположение одного российского командного пункта и четырех составов, которые использовали силы в Балаклее.

Также в тексте подробно описывается, что после боя раненым русским солдатам часто не оказывали помощи, им не хватало обеспечения. Отдельное внимание журналисты уделили беспорядочному и хаотическому отступлению россиян под давлением ВСУ.

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