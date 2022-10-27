Украинский катер в Черном море уничтожил российского «шахеда» 1 27.10.2022, 10:33

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Дрон-камикадзе упал в воду.

В четверг, 27 октября, украинский катер сбил российского Shahed-136, летевшего в небе над Черным морем.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

«Сегодня в Черном море одним из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины был уничтожен вражеский дрон-камикадзе Shahed-136», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром в четверг, 27 октября, ВСУ на юге сбили российские вертолет Ка-52 и самолет Су-25.

Также силы ПВО ночью над Днепропетровской областью сбили российскую ракету. Обломки, к счастью никого не зацепили.

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