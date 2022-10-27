Баллада о больших идиотах 1 Ирина Халип, «Новая газета. Европа»

27.10.2022, 10:36

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Ирина Халип

Получился почти шедевр.

В принципе на этом список «экстремистских материалов» в Беларуси можно закрывать. Потому что добавить к нему наверняка больше нечего. После того как по решению суда Центрального района Минска в список экстремистской литературы внесли детскую книгу Иосифа Бродского «Баллада о маленьком буксире» в переводе на белорусский язык, все остальное будет выглядеть лишним (суд прошел еще 18 октября, но в список книгу внесли только 25-го).

А так получился почти шедевр: первый «экстремистский материал» — компакт-диск с записью рок-концерта «Салідарныя з Беларусью» в Варшаве в 2006 году, последний — детское стихотворение Иосифа Бродского. Если бы они сами поняли, какую скульптуру изваяли, может, и остановились бы в восторге созерцания завершенности. Но нет, не остановятся.

«и тогда поплыву я

к прекрасному сну

мимо синих деревьев

в золотую страну,

из которой еще,

как преданья гласят,

ни один из буксиров

не вернулся назад», — это из «Баллады о маленьком буксире» в оригинале.

А это — те же строки в переводе на белорусский:

«І тады паплыву

між дзівосных я мрой

да цудоўных краёў,

ад каторых яшчэ,

як казалі дзяды,

ніводны з буксіраў

не вярнуўся сюды».

Как здорово, что есть талантливые переводчики. Как здорово, что Алеся Алейник решила перевести на белорусский язык детское стихотворение Иосифа Бродского, написанное в 1962 году и опубликованное в журнале «Костер». До тунеядской статьи было еще далеко, до Нобелевской премии — и того дальше, но тот номер «Костра» даже после эмиграции Бродского из детских библиотек не изымали. Потому что даже фамилия автора никак не могла повлиять на изящную балладу для детей, где маленький кораблик, никогда не выходивший за пределы бухты, рассказывает о себе, своей работе и своей команде — о капитане с сигаретой и о коке с поварешкой прекрасной в руке. Он немного грустен, потому что видит океанские лайнеры, чья жизнь намного интереснее, но гордится своей работой, без которой никто в этом заливе не обойдется. И еще он знает, что однажды поплывет в золотую страну, из которой не возвращаются.

Перевод Алеси Алейник — такой же тонкий, кружевной и печальный, как и оригинал. На русском языке «Балладу о маленьком буксире» издали в виде книги с иллюстрациями замечательного художника Завена Аршакуни в 1991 году, еще в СССР. «Балада пра маленькі буксір» появилась в Беларуси в этом году благодаря издательству «Янушкевіч», точнее, его владельцу и однофамильцу Андрею Янушкевичу. Он давно издает хорошие книги на белорусском языке. Можно сказать, логотип его издательства — это знак качества. И Бродского он издал в виде 40-страничной книги с прекрасными иллюстрациями белорусского художника Егора Ящени. Теперь на сайтах белорусских книжных магазинов, которые выпадают в любом поисковике, когда вводишь название книги, появляется хорошо знакомое «такой страницы не существует».

Впрочем, был у Андрея Янушкевича и свой книжный магазин, в котором эту книгу, еще до признания экстремистской, можно было купить. Она лежала на прилавке целых полдня — ровно столько просуществовал магазин «Кнігаўка», открытый издателем 16 мая и в тот же день закрытый.

Сразу после открытия в магазин пришли пропагандисты — Григорий Азаренок с телеканала СТВ (тот самый, у которого в студии висит петля для несогласных) и Людмила Гладкая из газеты «СБ.Беларусь сегодня». Визит был очевидно провокационный: Азаренок и Гладкая спрашивали Янушкевича, кто победил на выборах. Янушкевич говорил: официально — Лукашенко, а свое личное мнение я оставлю при себе. Азаренок наступал: «И вы со своим личным мнением по поводу выборов будете книги издавать и продавать здесь?» Возмущался наличием книги по истории Беларуси на английском языке.

Потом Гладкая в своем телеграм-канале обвинила Янушкевича в идеологических диверсиях, а во второй половине дня в магазин пришли с обыском. Изъяли 200 книг (сказали, будто на экспертизу, — в том числе и Бродского), а Андрея Янушкевича и сотрудницу издательства, литературного критика Анастасию Карнацкую задержали. Издателю присудили 10 суток ареста, потом еще 10, потом 8. Анастасия провела за решеткой 23 дня. ГУБОПиК по этому поводу даже написал в своем телеграм-канале первый пост на белорусском языке — о врагах народа, которые в августе 2020 года гнали людей на улицы, а теперь попытались открыть магазин с экстремистской и нацистской литературой.

Еще раньше, в феврале, издательство попросили в срочном порядке выехать из офиса. Тогда Андрей Янушкевич объявил о распродаже книг, и к издательству выстроились очереди. Не знаю, сколько «Балад пра маленькі буксір» было продано в тот день. Но точно могу сказать, что теперь те, кто купил эту книгу, будут прятать ее в укромном месте и радоваться, что успели добавить в домашнюю библиотеку настоящий раритет.

Вот что написал 25 октября в телеграм-канале «Кнігаўка» издатель Андрей Янушкевич:

«Балладу о маленьком буксире» Иосифа Бродского признали экстремистской. Когда 16 мая губопиковцы пришли в «Кнігаўку» и начали конфисковывать книги, я спросил у главного начальника, что не понравилось в книге нобелевского лауреата. Детское стихотворение, опубликованное в 1962 году, текст не имеет никакого отношения к Беларуси… В ответ я услышал, что подозрительной является окраска буксира на иллюстрациях. За все время ни мне, ни кому-либо, кто имел отношение к выходу, даже мысль не приходила ассоциировать изображения буксира темно-оранжевого цвета с нашими национальными символами. Таких мыслей, даже в шутку, не высказывал никто из наших покупателей. Не видел я их и в соцсетях. Первым, кто увидел в рисунках угрозу для белорусского режима, был вышеупомянутый губопиковец. Казалось, на этой нелепости история должна закончиться. Но проще опозориться на весь мир. Паранойя нарастает».

Андрей Янушкевич сейчас в безопасности, не в Беларуси. «Маленький буксир» — в списке экстремистских материалов. Его автор Иосиф Бродский — на кладбище в Венеции. Судья, признавший детское стихотворение экстремистской литературой, в своем уютном кабинете. Губопиковцы, разгромившие магазин «Кнігаўка», рыщут по Минску и другим белорусским городам в поисках новых экстремистов. И все они — фрагменты пазла, составляющего такой нелепый и страшный сегодняшний мир.

«Отплывайте из дому

в белый утренний свет,

океану родному

передайте привет.

Не впервой расставаться,

исчезайте вдали.

Кто-то должен остаться

возле этой земли».

(Иосиф Бродский, «Баллада о маленьком буксире»)

Кто-то должен, конечно. Но, похоже, это под силу только маленьким кораблям из детских книжек.

Ирина Халип, «Новая газета. Европа»

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