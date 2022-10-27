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«Зеков на передовую, а из еды - зерно»

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  • 27.10.2022, 10:36
  • 4,408
«Зеков на передовую, а из еды - зерно»

Оккупант рассказал о состоянии армии РФ.

Российское командование бросает завербованных заключенных на передовую, а за ними размещает отряд, расстреливающий дезертиров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре оккупант рассказал жене о ситуации на фронте и состоянии российской армии. По его словам, командование для восполнения потерь бросило на передовую заключенных.

«У нас зеков привезли с тюрьмы. Ну их куда-то завели вперед-вперед... А мы здесь сидим как заградотряд. Если кто-нибудь побежит - замочим», - сказал оккупант.

При этом он отметил, что позади них есть еще один отряд, расстреливающий дезертиров. Солдат добавил, что условия жизни на фронте ужасные. Некоторые россияне, не имеющие возможности приобрести еду в магазине, едят зерно.

"Вообще нет еды. У кого денег нет, пшеницу с поля жрет проросшую... Куртку себе нашел... бушлат тот я про***л, когда вышибли... куртку «Роснефть» нашел в крови, но теплая», - сказал оккупант.

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