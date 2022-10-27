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Под Сватово ВСУ взорвали казарму с офицерами РФ

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  • 27.10.2022, 10:47
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Под Сватово ВСУ взорвали казарму с офицерами РФ

Ликвидировано около 70 оккупантов.

На Сватовщине в Луганской области в казарме российских оккупантов произошла «бавовна». В результате были ликвидированы 60 захватчиков, среди них – 10 офицеров.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. «По результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржово (это бывшая Петровка на Сватовщине) потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры», – говорится в сообщении.

Кроме того, в поселок Голубовка в течение 24-25 октября было доставлено около 100 раненых оккупантов. Для их спасения прибыли несколько хирургических бригад из Луганска и Кадеевки.

Гайдай прогнозирует, что количество раненых и ликвидированных захватчиков увеличится, поскольку только за 26 октября украинская авиация нанесла 5 ударов по позициям оккупантов.

В результате были поражены район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, 3 опорных пункта и зенитно-ракетный комплекс. Кроме того, подразделения ПВО сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БпЛА врага.

В то же время ракетные войска и артиллерия атаковали 4 пункта управления захватчиков, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов.

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