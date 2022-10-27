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Politico: Режим Лукашенко может попасть под новые санкции ЕС

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  • 27.10.2022, 10:46
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Politico: Режим Лукашенко может попасть под новые санкции ЕС

Брюссель обратил внимание на роль Минска в обходе санкций против РФ.

Брюссель работает над новым пакетом санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщила вечером 26 октября вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова, подчеркнув роль «некоторых соседних стран», которые позволяют России торговать подсанкционными товарами, пишет Politico.

Издание со ссылкой на трех неназванных дипломатов сообщило, что на встрече послов ЕС 26 октября не было получено большой ясности в отношении новых ограничительных мер, «но ожидается, что в центре внимания будет Беларусь».

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