Откуда в Беларуси россияне и иранцы запускают дроны Shahed по Украине: спутниковые фото 1 27.10.2022, 11:00

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Фото: AP

Установлены точные локации.

Россия продолжает «кошмарить» украинские города с помощью ударов беспилотных летательных аппаратов-камикадзе иранского производства Shahed-136 (они же – «Герань-2») по критической инфраструктуре – их главными целями являются объекты энергетики и коммунальные службы. Но откуда именно запускают смертоносные дроны?

Международная команда независимых OSINT-расследователей (NLwartracker, Чак Пфарер, Трент Теленко, Деф Мон, Эндрю Перпетуа, Тим Эрхарт и другие), основываясь на сообщениях от партизан, WEBINT и других открытых источниках разведки, составили и тщательно проанализировали перечень локаций, где, как сообщается, недавно были замечены иранские инструкторы.

A little 🧵Based on reports from partisans and WEBINT and other #OSINT, we have put together a list of locations where Iranians have reportedly been spotted recently. Most of these sightings take place in Crimea, although also Belarus seems to be a hotspot pic.twitter.com/iAqnW7op7T — NLwartracker (@NLwartracker) October 26, 2022

В исследовании аналитики также использовали данные Центра национального сопротивления и спутниковые снимки Planet Labs и Sentinel Hub.

Отмечается, что большинство этих наблюдений касались аннексированного Крыма, хотя Беларусь, кажется, тоже является горячей точкой.

Тренировочный полигон на мысе Опук

«Партизанские сообщения свидетельствуют о том, что иранцы действуют вокруг этого военного объекта. Нам не удалось заметить никакой необычной активности в этой области. Однако мы будем следить за ситуацией», – комментируют аналитики.

Авиабаза Кировское

Сообщается, что иранцы были замечены на этой авиабазе в восточном Крыму. На данном аэродроме можно наблюдать определенные движения.

Kirovskoye Air Base :

Iranians have reportedly been sighted at this airbase in eastern Crimea. Recent activity can be observed at this airbase. pic.twitter.com/eFYZA29yTd — NLwartracker (@NLwartracker) October 26, 2022

На авиабазе построен новый объект, состоящий из новых ангаров. На этом новом объекте видна возможная наземная станция управления. По всей вероятности, этот объект используется для работы беспилотников «Орион».

Джанкой

Многие источники сообщали о наличии иранских инструкторов в районе местной авиабазы. Однако, несмотря на интенсивную деятельность на аэродроме, являющемся основной вертолетной базой в Крыму, никакой активности, связанной с беспилотниками, не было замечено.

Радиолокационная станция «Маяк»

Партизаны указали на присутствие иранцев в этом районе. Здесь можно увидеть две возможные пусковые установки Shahed-136, расположенные на военном объекте. Разворачивание этих пусковых установок совпало с сообщениями о приобретении Россией иранских беспилотников.

🧵 Since 13 september when UK intelligence reported iranian drones (Shahed-136) were active in Ukraïne since then many attacks occured, at first mainly in the Odessa direction & now all over the country. Because long range and mobility, launch locations would be hard to find pic.twitter.com/KcGKjA2JTJ — NLwartracker (@NLwartracker) October 12, 2022

«Мы считаем, что это место является наиболее вероятным кандидатом в Крыму для запуска беспилотников, которые Россия использует для нацеливания на жизненно важную инфраструктуру в Украине, в частности, в Одессе и Николаеве», – подчеркивают расследователи.

РЛС «Маяк», скорее всего, используют для запуска «шахидов» на Николаев и Одессу.

Херсонская область

Аналитики получили информацию из разных источников, что иранцы могут действовать вблизи населенных пунктов Гладковка и Железный Порт в Херсонской области. Вероятно, иранских инструкторов могли разместить здесь для обучения российских операторов беспилотников.

В Железном Порту Херсонской области могут проживать иранские инструкторы.

В Гладковке на Херсонщине вероятно действует «учебный центр» по запуску «шахидов».

Беларусь

Сообщается, что иранских и российских военных видели в деревне Микуличи в Беларуси. Согласно сообщениям, Россия вероятно запускает иранские беспилотники из этого района на Киев и другие украинские города. В настоящее время эксперты не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Россияне могут запускать «шахиды» из Микуличей в Киев через Чернобыльскую зону, однако информация пока не подтверждена.

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