EPAM и Wargaming за девять месяцев стали важнейшими игроками IT-сектора Литвы 27.10.2022, 11:01

Компании с белорусскими корнями вошли в тройку крупнейших информационных бизнесов.

Согласно данным Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы, по уплаченным в этом периоде налогам Epam sistemos и Wargaming Vilnius уступили только дата-центру американской корпорации Western Union — Western Union Processing Lithuania, обратил внимание сайт office life.

По оборотам и, соответственно, налоговым платежам литовские дочки EPAM Systems и Wargaming Group оказались впереди, например, таких компаний, как IBM Lietuva, первого литовского стартапа-единорога Vinted и местного подразделения американской IT-корпорации Cognizant Technology Solutions DeBridge LT.

Впервые в этом году Epam sistemos и Wargaming Vilnius были включены и в топ-500 важнейших налогоплательщиков страны. По итогам девяти месяцев они сумели подняться в первую часть списка: Epam sistemos с суммой выплат €6,1 млн стала 177-й, Wargaming Vilnius c €5,2 млн — 206-й.

Всего в местной IT-индустрии представлены более трех десятков компаний с белорусскими собственниками. Большинство из них зарегистрированы в течение последних двух лет. В двадцатку важнейших в отрасли, кроме Epam sistemos и Wargaming Vilnius, входят также Gurtam и Andersen Soft. По итогам января — сентября они уплатили в литовскую казну по €1,8 млн и €1,7 млн соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».