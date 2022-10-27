Астрономы нашли действительно странную звезду 2 27.10.2022, 11:08

Исследователи рассказали, что уникального в HESS J1731-347.

Исследователи из Института астрономии и астрофизики в Германии нашли доказательства того, что чрезвычайно маленькая нейтронная звезда HESS J1731-347 на самом деле может быть «странной», сообщает «Хайтек».

Предыдущие исследования предполагали, что странная звезда должна быть очень похожа на нейтронную, но иметь гораздо большую, чем обычно, долю странных кварков из-за распада субатомных частиц. Согласно теории, странные звезды должны отличаться равными пропорциями странных верхних и нижних кварков.

Странный кварк или s-кварк — тип элементарных частиц, один из шести известных кварков. Третий по массе из всех легких кварков. Странные кварки входят в состав некоторых адронов. Адроны, содержащие странные кварки, называют странными частицами.

Сейчас HESS J1731-347 считается нейтронной звездой, однако это странно, поскольку ее масса меньше солнечной. Теория предполагает, что нейтронные звезды не могут быть в 1,1 раза тяжелее Солнца. Следовательно, некоторые в сообществе космонавтов начали задаваться вопросом, может ли HESS J1731-347 быть странной.

Чтобы выяснить это, исследователи использовали новый подход к измерению ее расстояния. Они использовали данные картографического исследования Gaia вместе с новой информацией о ближайшей звезде, чтобы пересчитать ее расстояние от Земли. Оказалось, что HESS J1731-347 намного ближе, чем предполагалось ранее. Это открытие потребовало пересчета ее размера и массы.

Gaia — космический телескоп оптического диапазона Европейского космического агентства, преемник проекта Hipparcos. Главная задача телескопа — составить подробную карту распределения звезд Млечного Пути. Его вывели на орбиту ИСЗ 19 декабря 2013 года.

Выяснилось, что радиус звезды составляет 10,4 км, а масса — всего 0,77 солнечной. Это привело к вопросам относительно того, можно ли ее по-прежнему считать нейтронной звездой. Исследователи предполагают, что она не просто экзотична, но и может считаться странной.

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