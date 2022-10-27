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В России мобилизованный рабочий поднял бунт и объявил голодовку

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  • 27.10.2022, 11:22
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В России мобилизованный рабочий поднял бунт и объявил голодовку

Фрезеровщик работал в МГТУ имени Баумана.

В России все больше военнообязанных отказываются от мобилизации. Также набирает обороты выезд мужчин за границу всеми возможными способами, лишь бы не попасть на войну в Украине.

Об этом сообщает «Медиазона».

При этом к разному роду отговоркам от мобилизации прибегают как обычные охранники, так и чиновники. Есть даже очень непривычные случаи протеста.

Так, 20-летний фрезеровщик из Москвы Антон Гнедовец две недели держал голодовку, протестуя против мобилизации. Его способ подействовал - он, все же вернулся домой.

Антон работал в МГТУ имени Баумана, а, несмотря на бронь, его мобилизовали в начале октября.

Гнедовец говорит, что офицеры устрашали тех, кто отказывался служить, угрожали тюрьмой и отправить их на передовую. А сам он пошел на радикальный жест - отказался одевать военную форму и подчиняться старшим по званию. Его пригрозили «отправить на передовую и там расстрелять», и он объявил голодовку.

Как пишет издание, в результате руководство части так и не смогло решить, что делать с Гнедовцем.

«Я так и остался за штатом всей части. И, соответственно, меня положили на дальнюю кровать и сказали: «Лежи, деградируй. Сдохнешь - напишем, что ты, мол, самоубийца», - вспоминает он.

В это время его мать писала жалобы в военную прокуратуру и министерство обороны, ежедневно ходила в военкомат, пытаясь вернуть сына домой.

В результате 19 октября Антон Гнедовец получил ходатайство по военкомату, согласно которому ему необходимо было вернуться в Москву, в объединенный военный комиссариат Бабушкинского района. Фрезеровщик вызвал такси и уехал домой.

Примеру Гнедовца последовали еще несколько мобилизованных, которые в ответ на свой протест столкнулись с насилием. Сам Антон вспоминает об угнетающей атмосфере в части: антисанитария, плохая подготовка, отсутствие снаряжения.

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