Власти опять вводят изменения по ценам на товары

Власти опять вводят изменения по ценам на товары6
- 27.10.2022, 11:24
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Под контроль чиновников попали 370 позиций.
Совет министров спустя неделю после утверждения новой системы регулирования цен скорректировал ее. Внесены изменения в постановление №713 от 19 октября.
Как сообщает пресс-служба правительства, они сделаны с учетом правоприменительной практики. В частности, внесены следующие корректировки:
уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли;
установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров;
конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.
Под контроль чиновников попали 370 позиций. Но некоторые из них включают по несколько товаров или группу товаров. К примеру, одна из позиций — творожный крем, десерт, пудинг, паста, еще одна — рыбные полуфабрикаты (котлеты, рыбные палочки, фарш, бургеры).
Ожидается, что МАРТ выпустит дополнительный комментарий.