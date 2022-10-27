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Власти опять вводят изменения по ценам на товары

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  • 27.10.2022, 11:24
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Власти опять вводят изменения по ценам на товары

Под контроль чиновников попали 370 позиций.

Совет министров спустя неделю после утверждения новой системы регулирования цен скорректировал ее. Внесены изменения в постановление №713 от 19 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства, они сделаны с учетом правоприменительной практики. В частности, внесены следующие корректировки:

уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли;

установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров;

конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.

Под контроль чиновников попали 370 позиций. Но некоторые из них включают по несколько товаров или группу товаров. К примеру, одна из позиций — творожный крем, десерт, пудинг, паста, еще одна — рыбные полуфабрикаты (котлеты, рыбные палочки, фарш, бургеры).

Ожидается, что МАРТ выпустит дополнительный комментарий.

Ранее МАРТ изменил решение о ценах на курицу в Беларуси.

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