Видеофакт: Немецкие САУ PzH 2000 громят оккупантов под Бахмутом

Видеофакт: Немецкие САУ PzH 2000 громят оккупантов под Бахмутом1
- 27.10.2022, 11:26
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26 артиллерийская бригада ВСУ показала самоходные установки в действии.
Арабский канал Al Jazeera показал использование германских самоходных артиллерийских установок PzH 2000 в боевых действиях под Бахмутом. Опытом делились бойцы бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, сообщает 24tv.ua.
В Донецкой области САУ Panzerhaubitze 2000 прикрывают украинские войска и ведут контрбатарейный огонь.
PzH 2000 – это пушка закрытого типа на гусеничном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов танка Leoprad 2. Эта немецкая 155-мм установка имеет ствол длиной 52 калибра и автоматическую систему зарядки.
Снаряду нужно около 40 секунд, чтобы достичь цели. Траектория корректируется после получения информации от беспилотников.
В сентябре этого года Германия объявила о решении передать еще четыре установки PzH 2000. Так что общее количество полученных от Берлина Panzerhaubitze 2000 вырастет до 14 единиц. Вместе с гаубицами из Нидерландов количество переданных Украине САУ этого типа выросло до 22 единиц.