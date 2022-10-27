Видеофакт: Немецкие САУ PzH 2000 громят оккупантов под Бахмутом 1 27.10.2022, 11:26

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26 артиллерийская бригада ВСУ показала самоходные установки в действии.

Арабский канал Al Jazeera показал использование германских самоходных артиллерийских установок PzH 2000 в боевых действиях под Бахмутом. Опытом делились бойцы бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, сообщает 24tv.ua.

В Донецкой области САУ Panzerhaubitze 2000 прикрывают украинские войска и ведут контрбатарейный огонь.

PzH 2000 – это пушка закрытого типа на гусеничном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов танка Leoprad 2. Эта немецкая 155-мм установка имеет ствол длиной 52 калибра и автоматическую систему зарядки.

Снаряду нужно около 40 секунд, чтобы достичь цели. Траектория корректируется после получения информации от беспилотников.

В сентябре этого года Германия объявила о решении передать еще четыре установки PzH 2000. Так что общее количество полученных от Берлина Panzerhaubitze 2000 вырастет до 14 единиц. Вместе с гаубицами из Нидерландов количество переданных Украине САУ этого типа выросло до 22 единиц.

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