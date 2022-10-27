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«Бюджет не позволяет покупать в два раза дороже прежнего»

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  • 27.10.2022, 11:34
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«Бюджет не позволяет покупать в два раза дороже прежнего»

Жительница Пинска рассказала о шокирующих ценах на стиральный порошок.

Жительница Пинска несколько месяцев наблюдала, как меняется стоимость бытовой химии, и пришла к неутешительным выводам: в магазинах ухудшился ассортимент, а на рынках стоимость цена подскочила в два раза, пишет издание «Медиа-Полесье».

У пинчанки Маргариты трое маленьких детей. По ее словам, стирать приходится каждый вечер полную корзину, бывало, в месяц уходила 3-килограммовая пачка стирального порошка.

Бытовой химией в семье закупаются с запасом: к примеру, еще в феврале успели приобрести несколько 6-килограммовых пакетов польского Tide по 27 рублей «и, когда пару дней назад начали смотреть цены на стиральный порошок, были просто в шоке».

Раньше у предпринимателей качественный импортный порошок можно было купить дешевле, чем в сетевых магазинах, рассказывает Маргарита. Сейчас на рынках импортного продукта хватает, но цены «кусаются»: например, 5-килограммовая пачка польского порошка стоит уже 54 рубля. Продавцы утверждают, что стоимость устанавливают поставщики из Минска.

— Согласна, хороший порошок не может стоить дешево, но бюджет нашей семьи не позволяет покупать его по цене в два раза дороже прежней, — возмущается пинчанка.

В магазинах порошок можно купить дешевле, однако на полках засилье продукции белорусского или российского производства, качество которой Маргариту не устраивает: отстирать детские вещи с помощью такого средства получается не всегда и не с первого раза. Впрочем, однажды повезло случайно попасть на акцию: 7,6 кг немецкого порошка в магазине продавали за 31,99 рубля.

— О ценах на жидкий порошок или капсулы вообще говорить не хочется, — жалуется женщина и признается, что даже боится представить цены на стиральный порошок через полгода, «если ситуация не изменится».

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