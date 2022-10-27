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Бои за Херсон: оккупанты находятся в «мешке»

  • 27.10.2022, 11:38
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Бои за Херсон: оккупанты находятся в «мешке»
Андрей Пионтковский

В армии РФ идет борьба между генералами и полевыми командирами.

Победа Украины в Херсонской области приведет к необратимым процессам в России. Окружение кремлевского диктатора раздумывает над тем, как избавиться от него и выпросить для себя наиболее мягкие условия для капитуляции.

О том, что готовит Россия на случай ухода из Херсона, в эфире программы «Руно. Война» на «Апостроф TV» рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он отметил, что Херсон удержать невозможно. Более того, с чисто военной точки зрения было бы целесообразно вывести оттуда войска, которые находятся в «мешке», лишены снабжения и перспективы у них там очень плохие. Но политически это невозможно. С военной стороны падение Херсона – это не обвал фронта и не конец российской агрессии, но это обвал политического фронта, особенно в той ситуации, когда в Москве идет борьба между генералами и полевыми командирами.

«Всегда в фашистском государстве, когда маячит военное поражение, возникает громадная проблема, кто виноват – фюрер или генералы? И вот эта активность Кадырова и Пригожина не случайна. Путин их спустил на генералов как угрозу, чтобы обезопаситься от их атак на себя. И все эти проблемы, плюс громадные социальные проблемы, которые Путин породил мобилизацией - все это сделает ситуацию просто взрывной после еще одного знакового поражения в Херсоне», - заявил эксперт.

Пионтковский отметил, что именно поэтому путинская пропаганда превращает Херсон в новый Сталинград – ни шагу назад и так далее. Но одновременно они готовятся и на случай неизбежной сдачи Херсона.

«Речь о масштабной провокации. Посмотрите на эту бешеную активность последних дней, я уже не говорю об обвинении украинских войск в подрыве Каховской дамбы, в последние дни они заговорили о подрыве «грязной» бомбы. Я не помню в истории мировой дипломатии, чтобы три министра обороны – Франции, Великобритании и США – выступили с совместным заявлением, примерно такого содержания: нам тут вчера звонил один идиот, который несет бред о «грязной» бомбе. Так вот это сплошная ложь и, видимо, это прикрывает планы самих русских использовать эту «грязную» бомбу. Но этого России показалось мало и сегодня по второму кругу уже пошел Герасимов. Ну, хорошо, Шойгу - это потомственный партийный функционер. Но Герасимов же - абсолютно профессиональный солдат, под огнем когда-то стоял, зачем ему такого идиота играть? Путин заставил», - отметил политолог.

Все это показывает то отчаянное состояние, в котором находится российская власть.

«Путин принял, на мой взгляд, решение, на случай сдачи Херсона применить одну из этих провокаций, а возможно и две, и тогда они изменят события в информационном поле. Это уже будет не сдача Херсона, а чудовищное злодеяние украинской власти после которого доблестные российские войска спасли мирное население Херсона и спасались сами. Примерно так я вижу события. Вот эти две страшилки они готовят на случай, если им придется оставлять Херсон и спасать имидж Путина в публичном пространстве», - резюмировал аналитик.

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