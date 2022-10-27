«Россияне далеки от реальности»: СБУ прокомментировала взрывы на Крымском мосту 27.10.2022, 12:04

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Украинская спецслужба пообещала раскрыть карты.

Российские правоохранители в расследовании взрывов на Крымском мосту показали свой непрофессионализм. К ЧП не причастен руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, а россияне оторваны от реальности.

Об этом заявил в интервью «Интерфакс-Украина» и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он прокомментировал, имеет ли его спецслужба отношение к «бавовне» и «самоликвидации» оккупантов на захваченных территориях.

«Просто мы, украинцы, очень любим «бавовну»… Даже в моем кабинете она стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что русские не умеют с ней обращаться правильно?» – пошутил он.

Малюк заверил, что РФ непрофессионально расследует взрывы на Крымском мосту

«В своем «расследовании» они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности», – отметил руководитель СБУ.

Он добавил: «На временно оккупированных территориях то там, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется. Понятно, что происходят некоторые процессы. А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль и имеют то, что имеют».

Малюк заявил, что пока не может раскрыть карты и рассказать, как происходят такие инциденты и кто за этим стоит, поскольку это может подвергнуть опасности неравнодушных патриотов. «Всему свое время – после победы подробно поговорим», – пообещал глава СБУ.

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