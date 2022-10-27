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Ученые превратили голубя в киборга

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  • 27.10.2022, 12:09
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Ученые превратили голубя в киборга

Его полетом управляли с помощью энергии солнца.

Китайские ученые превратили живого голубя в дрон — они управляли его полетом с помощью контроллера мозга, питающегося от солнечной батареи. Птиц-киборгов можно будет использовать в поисково-спасательных операциях, пишет South China Morning Post.

Ученые смогли управлять пернатым два часа — почти в полтора раза дольше, чем во время предыдущих экспериментов. Обычные коммерческие дроны не способны столько находиться в воздухе.

Контроллер посылал в мозг голубя сигналы, стимулирующие нервы. Благодаря этому птицу можно было направить в любую сторону. Устройство поддерживало беспроводную связь с базой и питалось от солнечной панели размером с полсмартфона.

Всего в испытаниях технологии участвовало пять голубей. Они выполняли команды с точностью 80-90%. Птицы иногда отвлекались из-за усталости или непредвиденных факторов в воздухе.

Управляемых голубей можно будет использовать в поисково-спасательных, разведывательных и антитеррористических операциях.

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