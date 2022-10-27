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Остался без рук и ослеп: боевик «ЛНР» рассказал, как его «кинули» на войне

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  • 27.10.2022, 12:17
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Остался без рук и ослеп: боевик «ЛНР» рассказал, как его «кинули» на войне

Вместо военной пенсии он получил от главарей «республики» угрозы семье.

Боевик Александр Филиев, который пошел воевать против Украины в 2014 году, пожаловался, что его «кинули». Оставшись без рук и зрения, оккупант теперь мечтает оформить себе военную пенсию.

Однако вместо пенсии боевик получил от руководства террористов «ЛНР» угрозы своей семье. Видео с оккупантом опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Боевик террористической организации «ЛНР» пожаловался, что не может добиться от командования оккупантов статуса «участника и инвалида боевых действий». Также он надеялся, что сможет оформить себе так называемую военную пенсию, однако командование террористов «ЛНР» его «кинуло».

«Поднялись в администрацию, вышел правая рука, на тот момент был Карякин. Он сказал прямым текстом: ты пас коров, вот там ты и подорвался. Если будете много где-то что-то говорить, вашей семьей и вам будет очень плохо. И все», – пожаловался боевик.

В свою очередь Андрющенко подчеркнул, что каждого оккупанта, воюющего против Украины, ждет такая же участь.

«Остался без зрения, конечностей и был брошен на произвол. Такую судьбу Россия готовит каждому. Каждому, кто ступил на украинскую землю. Каждому, кто решил предать Родину, поверив России. Итог – Луганщина в пропасти невзгод 8 лет и среди войны. А сам – без жизни. Ради чего?» – задал Андрющенко риторический вопрос.

Напомним, российские оккупанты жалуются на то, что их кинули с обеспечением. Они также обвиняют кремлевского диктатора Владимира Путина в невыполнении обещаний.

Ранее сеть облетели видеозаписи, на которых показано, как мобилизованным призывникам в РФ выдают ржавые автоматы. Видно, что некоторые элементы оружия не работают, а иногда вообще отсутствуют или их буквально насквозь разъела ржавчина.

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