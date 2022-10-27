Под Минском продается недорогая дача с сюрпризом 4 27.10.2022, 12:27

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Под ней находится необычный военный объект.

Этот дом в садовом товариществе под Минском выглядит вполне обычно — два этажа, белый штукатурный фасад, шифер на крыше. Но мы вас уверяем — это необычная дача, с сюрпризом. Дело в том, что прямо под ней находится настоящий железобетонный бункер 30-х годов прошлого века, а вернее ДОТ — долговременная огневая точка.

Журналисты realt.by узнали, сколько стоит этот дом.

Этот дом находится в СТ «Чаровница», 30 км от МКАД в Мядельском направлении. В товарищество ходят маршрутные таки и автобус. Дважды в неделю приезжает автолавка. Рядом есть пруд и лес.

Дом построен еще в 1994 году на участке с ДОТом — военном сооружением 30-х годов прошлого века. Такие штуки можно встретить по всей стране —по большей части они заброшены, ведь использовать их в мирной жизни трудно. Но в нашем случае бункеру нашли применение — частично использовали как основание для дома, а еще это сверхнадежное укрытие и просто сухой и вместительный погреб.

Сам дом деревянный, обложен кирпичом. В 2021 году была произведена полная реконструкция, фасад утеплили и оштукатурили. Окна заменили на новые ПВХ, положили новые деревянные полы. Стены и потолки обшиты OSB плитами.

Общая площадь дома 149,5 м2 плюс пристроенный гараж. На первом этаже расположены просторная кухня-гостиная, две комнаты и раздельный санузел.

На мансардном этаже — свободное пространство, которое при желании можно разделить на две комнаты.

Отопление в доме печное (печь новая). Сезонная вода введена в дом, сделан раздельный санузел, установлен бойлер. Канализация местная, на 2 кольца.

Дом расположен на ровном участке в 15 соток, который не граничит ни с одним участком.

Стоимость этой дачи — 19 990 долларов.

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