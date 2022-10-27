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Россия вербует туркменов в Афганистане, обещая земли, машины и брак с девушками

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  • 27.10.2022, 12:34
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Россия вербует туркменов в Афганистане, обещая земли, машины и брак с девушками

Как иностранцев заманивают на войну против Украины.

Россия заманивает на войну против Украины этнических туркменистанцев, проживающих в Афганистане.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, цитируя одного из своих подписчиков.

«Россия вербует этнических туркменистанцев в Афганистане. В качестве награды обещают присвоить завербованным дома, машины, участки земли, даже девушек. Любая девушка, которая понравилась, станет его, точнее - помогут жениться. Все документы сделают. Вот так русские вербовщики обещают этническим туркменам, проживающим в Афганистане. Скоро из Пакистана, Индии, Африки привезут завербованных чучел», - зачитал Жданов комментарий своего подписчика.

Затем полковник ВСУ поставил под сомнение эффективность мобилизации в России.

«Так это что получается: мобилизация не поможет выиграть войну или даже не стабилизирует фронт? Вы набираете пушечное мясо в других странах. Поэтому, надо поднять вопрос, чтобы наши союзники признали Россию государством-террористом», - добавил эксперт.

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